Сатановский предсказал войну между Арменией и Азербайджаном из-за Турции и США

17 июля стартовала масштабная проверка боевой готовности ВС России, которая завершится 21 июля. Ситуацию прокомментировал политолог Евгений Сатановский.

В проверке участвуют более 150 тысяч военнослужащих и 26 тысяч единиц вооружения и спецтехники. Решение принял глава государства Владимир Путин, поставив цель - оценить возможности военных по обеспечению безопасности на юго-западе России.

Сатановский связал происходящее напрямую с новым витком конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он не исключает, что разногласия между данными двумя странами под давлением извне могут перейти в "катастрофическую фазу", когда война станет неизбежна. И Россия должна быть к этому готова.

Политолог указывает на то, что на Ереван может оказывать влияние Вашингтон, а на Баку - Анкара. Американцы заинтересованы в создании новых проблем на границах России, а Турция давно поддерживает Азербайджан.

"Она и за конфликтом 2016 года стояла, и Эрдоган там точно так же присутствовал. Зачем, почему - все вопросы к нему", - пояснил эксперт в эфире радиостанции "Вести FM".

Как ранее заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью телеканалу "360", Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнеров в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия - единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте", - пояснил эксперт.