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Сатановский предложил Путину дать Зеленскому "пинка" по Донбассу

01 апреля 2021, 18:50  •  76 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эксперт убежден, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения
Постмайданная Украины превратилась в нечто среднее "между Пуэрто-Рико и американский Самоа" и стала "протекторатом США". Такую оценку состоянию современной Незалежной дал известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский, комментируя недавний телефонный разговор между лидерами ФРГ, Франции и России о делах в Донбассе без участия украинского коллеги.
По его мнению, киевский режим в плане выполнения Минских соглашений действует так, как будто играет в детскую игру – "да и нет не говорите, черного и белого не берите". Эксперт считает, что Украина не собиралась и не намерена вовсе следовать пунктам договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Зато все кому не лень обвиняют именно Россию в неисполнении соглашений, не Киев, а Москву, подчеркнул ученый.
При этом, указал он, Незалежная "охамела до того, что требует" пересмотра Минских договоренностей, поскольку они якобы устарели.
Сатановский уверен, что и в России, и в Европе понимают, что разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским "не о чем".
"Говорить при нем о том, кто он со своей фанаберией такой и куда он с ней может идти, вроде как пока неудобно. А если это перестанет быть неудобным, то проще отпустить ему пинка, чтобы улетел куда глаза глядят вперед собственного визга, чем на него время тратить", – написал политолог в своем телеграм-канале "Армагеддоныч".
Ранее сегодня ярый оппонент пана Зеленского лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что попытка властей соборной силой захватить Донбасс, о чем в последнее время вожди Майдана трубят со всех трибун, приведет к значительным человеческим потерям и уничтожению инфраструктуры шахтерского региона. Он назвал подобные планы Киева "страшным сном" и "чистой воды самоубийством".
Политик призвал следовать Минским соглашениям, признанным во всем мире, поскольку следовать путем "вооруженного захвата" – это идти дорогой в никуда, сказал оппозиционер в интервью "Звезде".

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