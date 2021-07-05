Сатановский потребовал вернуть всю Эстонию России: Деньги уплачены

Политолог Евгений Сатановский высказался о территориальных претензиях кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса к России. Он напомнил западным соседям о Ништадтском мире 300-летней давности, по которому Эстония была отдана России "на вечные времена".

Политолог заявил, что кандидату в президенты Эстонии, как и всей стране, было бы неплохо напомнить, что по Ништадтскому миру 1721 года вся территория нынешней Эстонии была не только отвоёвана Петром I, но и куплена "на вечные времена". Напомним, в своих территориальных претензиях к России эстонский политик ссылается на Тартуский мир 1920 года. Согласно нему частью Эстонии должна являться территория Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".

"Засим, не Таллину у Москвы надлежит земли требовать, а скорее наоборот. Причём всей Эстонией, чохом. Да и, говоря по чести, всей Прибалтикой и прочими землями и водами. Чрезвычайно по-европейски будет выглядеть. В полном соответствии с добрыми старыми бюргерскими традициями Ганзы. Есть договор, деньги уплачены сполна, о чём есть соответствующие документы", - заявил Евгений Сатановский.

Сатановский отметил, что территориальные претензии Эстонии к России - давно проверенный ход. Правда, Хенн Пыллуаас явно не пользуется популярностью среди русской оппозиции, потому что не выступает за единую Европу. Из-за этого никто из них идеи экс-спикера эстонского парламента не поддержал.

Биография у кандидата в президенты Эстонии тоже интересная. Сатановский рассказал, что Хенн Пыллуаас - потомок нацистов. Его дед был эсэсовским карателем.

Отметим, что между Россией и Эстонией на данный момент нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году по подписании пограничного договора Таллин без согласования с Москвой внёс в документ ссылки на Тартуский мирный договор 101-летней давности. Россия поняла этот шаг как возможность для Эстонии предъявить территориальные претензии, после чего отозвала свою подпись под документом.

Напомним, отошедшие по Тартускому мирному договору земли нынешнего Печорского района Псковской области были возвращены РСФСР в 1944 году.