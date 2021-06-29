Сатановский пообещал большую европейскую войну

Чехия потребовала от России компенсации ущерба из-за взрывов на складах во Врбетице. "До следующей большой европейской войны, которая неизбежна и приближается день за днём, Чехии ничего особого не грозит", - считает политолог.

Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым подозреваются русские спецслужбы. Требования Праги прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он отмечает, что в Чехии, похоже, решили окончательно в отношении России "отморозиться". Притом что ничего, кроме голословного обвинения, за всем "бредом" Праги не стояло, не стоит и стоять не будет, уверен политолог.

Сатановский подчеркнул, что платить чехам, ясное дело, никто не будет. В противном случае "каждый идиот", на основании того, что он член Евросоюза, начнёт требовать деньги с России.

При этом врезать по Чехии, как она после сноса памятника маршалу Коневу заслужила, мы не можем… Так что до следующей большой европейской войны, которая неизбежна и приближается день за днём, Чехии ничего особого не грозит,

- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Разве что разорятся на ответных мерах России те чешские заводы и предприниматели, которые работают на рынок России. Но это будет только лишний повод для властей Чехии, чтобы поскандалить, считает эксперт.