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Сатановский пообещал большую европейскую войну
29 июня 2021, 21:40 • 161 • Политика
Чехия потребовала от России компенсации ущерба из-за взрывов на складах во Врбетице. "До следующей большой европейской войны, которая неизбежна и приближается день за днём, Чехии ничего особого не грозит", - считает политолог.
Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым подозреваются русские спецслужбы. Требования Праги прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он отмечает, что в Чехии, похоже, решили окончательно в отношении России "отморозиться". Притом что ничего, кроме голословного обвинения, за всем "бредом" Праги не стояло, не стоит и стоять не будет, уверен политолог.
Сатановский подчеркнул, что платить чехам, ясное дело, никто не будет. В противном случае "каждый идиот", на основании того, что он член Евросоюза, начнёт требовать деньги с России.
- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Разве что разорятся на ответных мерах России те чешские заводы и предприниматели, которые работают на рынок России. Но это будет только лишний повод для властей Чехии, чтобы поскандалить, считает эксперт.
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