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Сатановский перечислил восемь попыток свалить Путина

07 октября 2021, 19:10  •  25 • Политика
Политолог Евгений Сатановский напомнил о проделках Запада против России.
В день рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 69 лет, политолог Евгений Сатановский не обошёл стороной подарок, который политик сделал странам Европы. В частности, незадолго до своего праздника Путин сделал несколько ремарок по ценам на газ. В результате стоимость топлива на спотовом рынке Европы упала.
По словам Сатановского, европейские бюрократы могли бы хоть отблагодарить за это Путина, но - молчат.
"7 октября... Путину 69 лет. Только что он сделал пару публичных ремарок по газу, в результате которых цены на спотовом рынке Европы упали более чем на треть. Похоже, что он таким изящным способом сделал Евросоюзу подарок на СВОЙ день рождения. Поблагодарил его за это хоть кто-нибудь из тамошней бюрократии, которая так любит ему по любому поводу и без повода голову морочить и шельмует почём зря, обвиняя во всех своих проблемах, а если их нет, создавая их, как было с Грузией, Крымом, Донбассом, малайзийским боингом, Скрипалями, Навальным, транзитом газа через Украину, "Севморпутём" и всем прочим, о чём сейчас с ходу и не вспомнишь? Да нет, разумеется!" - констатировал Сатановский в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что беспрецедентные нынешние проблемы Европы с отоплением и электроэнергией ей создала не Россия, а её собственные политики. По его мнению, они своими действиями подтвердили свой непрофессионализм.
"Так "хороша" оказалась вся их альтернативная энергетика и так глупо рухнули все расчёты, которые были сделаны по климату тем жульём, которое у них сходит за авторитетных экспертов... " - добавил Сатановский.

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