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Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России

26 октября 2021, 02:25  •  39 • Политика
Политолог Евгений Сатановский считает отделение Татарстана от России вопросом времени. Он перечислил, кому это выгодно, и указал на политическую дилемму.
В конце сентября в Госдуму был внесён законопроект о переименовании должностей. Руководитель региона должен называться исключительно главой.
Евгений Сатановский констатировал, что пока в России два президента: один - президент страны, второй - президент Татарстана. Госсовет региона выступил против переименования должности. На основании этого политолог сделал вывод, что республика вполне может стать отдельной страной.
"Причём этого столько народа ждёт! И внешние игроки, начиная с Соединённых Штатов, Евросоюза и Турции. И внутренние", - написал автор Telegram-канала "Армагеддоныч".
Он отметил, что в Татарстане есть нефть, промышленность, сельское хозяйство, достаточное количество населения и красивая столица. И тогда президент региона мог бы ввести свою валюту, выдавать свои паспорта, принимать самостоятельные решения.
"Что статус президента нужен для чего-нибудь, кроме как под будущее отделение от единой страны своего феода, ясно даже и ежу", - поделился мнением Сатановский.

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