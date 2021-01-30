Сатановский оценил "вакцинный беспредел" в ЕС: "Ситуация просто катастрофическая"

Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он считает, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в Евросоюзе уже не "близка к катастрофической", а просто катастрофическая. Эксперт напомнил, что во Франции готово вакцинироваться не более 40% населения, а в Италии и Испании, где ситуация наиболее тяжёлая, - не более 60%.

И это при том, что во Франции готово вакцинироваться не более 40% населения. А в Италии и Испании не более 60%.

Мрут как мухи европейцы, но не верят в медицину, хоть тресни. И с мерами санитарными там плоховато, хотя с выступлениями протеста против их введения всё мощно. Ну, демократия же...

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Дополнительно положение ухудшает бюрократия ЕС, которая даже в условиях пандемии никуда не делась. Поэтому никаких ускоренных процедур и никаких вольностей с вакцинами. Единственное послабление - дано разрешение на уровне конкретных стран приобретать вакцину у России и Китая, если имеется недостаток западной. А недостаток имеется. Так, Венгрия вместо обещанных 10 миллионов доз получила от ЕС всего 200 тысяч. В итоге пришлось обращаться за помощью к России, отмечает Сатановский.