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Сатановский оценил "вакцинный беспредел" в ЕС: "Ситуация просто катастрофическая"
30 января 2021, 10:50 • 214 • Политика
ЕС может заблокировать экспорт 40 млн доз вакцин Pfizer для Великобритании. "Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Евросоюзе уже не "близка к катастрофической", а просто катастрофическая", - комментирует Сатановский.
Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он считает, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в Евросоюзе уже не "близка к катастрофической", а просто катастрофическая. Эксперт напомнил, что во Франции готово вакцинироваться не более 40% населения, а в Италии и Испании, где ситуация наиболее тяжёлая, - не более 60%.
И это при том, что во Франции готово вакцинироваться не более 40% населения. А в Италии и Испании не более 60%.
- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Дополнительно положение ухудшает бюрократия ЕС, которая даже в условиях пандемии никуда не делась. Поэтому никаких ускоренных процедур и никаких вольностей с вакцинами. Единственное послабление - дано разрешение на уровне конкретных стран приобретать вакцину у России и Китая, если имеется недостаток западной. А недостаток имеется. Так, Венгрия вместо обещанных 10 миллионов доз получила от ЕС всего 200 тысяч. В итоге пришлось обращаться за помощью к России, отмечает Сатановский.
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