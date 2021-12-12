Сатановский отменил войну с США: "Путина никто не свергнет"

Известный политолог Евгений Сатановский отменил войну России и США. По его словам, "Путина никто не свергнет".

Так он прокомментировал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, которые завершились на днях. Главный итог переговоров: лидеры двух стран всё же смогли установить диалог, несмотря на обострение двусторонних отношений.

Разговор у президентов пошёл, воевать с США пока не надо, а как дальше будет, увидим,

- пишет Сатановский в Telegram.

Политолог также отметил, что "доброжелателям", которые рассчитывают на русский майдан, стоит признать правду: никто свергать президента России Владимира Путина не будет.

Путина никто не свергнет. И Навального, Ходорковского или какую другую цацу из оппозиции на его место не посадит,

- уверен эксперт.

С другой стороны, рассуждает он, и американцы, установившие внешнее управление над Украиной, пока не собираются отказываться от этого козыря в борьбе с Россией. Хотя не исключено, что в Киеве повторится ситуация, которая ранее произошла в Сайгоне и Кабуле, когда американцы эвакуировали своих дипломатов и в панике бежали из страны.

Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ