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Сатановский отменил войну с США: "Путина никто не свергнет"

12 декабря 2021, 19:40  •  52 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский отменил войну России и США. По его словам, "Путина никто не свергнет".
Так он прокомментировал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, которые завершились на днях. Главный итог переговоров: лидеры двух стран всё же смогли установить диалог, несмотря на обострение двусторонних отношений.
Разговор у президентов пошёл, воевать с США пока не надо, а как дальше будет, увидим,
- пишет Сатановский в Telegram.
Политолог также отметил, что "доброжелателям", которые рассчитывают на русский майдан, стоит признать правду: никто свергать президента России Владимира Путина не будет.
Путина никто не свергнет. И Навального, Ходорковского или какую другую цацу из оппозиции на его место не посадит,
- уверен эксперт.
С другой стороны, рассуждает он, и американцы, установившие внешнее управление над Украиной, пока не собираются отказываться от этого козыря в борьбе с Россией. Хотя не исключено, что в Киеве повторится ситуация, которая ранее произошла в Сайгоне и Кабуле, когда американцы эвакуировали своих дипломатов и в панике бежали из страны.
Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ

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