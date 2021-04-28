Сатановский оставил Зеленскому единственный путь после метаний с Путиным

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал предложение президента Украины Зеленского устроить переговоры по Донбассу в Ватикане.

Политолог Евгений Сатановский оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. По словам Зеленского, он намерен обсуждать с Путиным войну в Донбассе.

...И сказали Зеленскому, с надрывом и непониманием окружающей реальности исполняющему роль президента Украины, продюсеры его, американцы, что нет альтернативы Минским соглашениям, которые он выполнять не может, не хочет и не будет,

- написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Политолог отметил, что "подсластили ему пилюлю, повесив ответственность за их выполнение на Россию".

Так что если прислушается она к этим наставительным добрым словам и дурью маяться перестанет, то, взяв наконец-то Киев и поставив во главе Украины кого-нибудь нормального, на деле выполнит Минские соглашения.

Как считает Сатановский, хороший, между прочим, для всех будет выход из абсолютно тупикового положения, когда президент украинский крутится, как курва на шесте, меняя показания по сто раз на дню.

То он с донецкими за один стол не сядет, то пускай к нему Путин в Донбасс на переговоры приедет, то он лично к Путину в Москву не поедет, то лучшее место для их встречи - Ватикан... Лучшее место для их встречи - Магадан. Колымские рассказы Варлаама Шаламова бы почитал, болезный, и встретился, поговорил бы о Донбассе. Так быстро мир бы наступил... Но тянет Зе неудержимо к Папе Римскому. Наверное, себя в дворцовых интерьерах представил, в роль вошёл.

Фантазийный человек, президент Украины. Язык - как помело. То одно несёт, то другое - чудесней чудесного, дурнее дурного. Что с ним делать? Пороли его, наверное, в детстве мало. Привык крутиться, как волчок. Не человек, а флюгер. То ему в НАТО надо, то в Евросоюз, то туркам он кланяется, то китайцев дурит... И, главное, с каким лицом! Обидели его, похоже, навсегда. Не слушается никто. В подписанные его предшественником бумаги всё время носом тычут, выполнять их требуют. А он их выполнять и не может, и не хочет. Одно остаётся - головы всем морочить, бредовые идеи на-гора выдавать. Вроде последней - про встречу с Путиным в Ватикане. Сериал "Молодой Папа" пересмотрел, что ли?