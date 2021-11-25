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Сатановский остановил "маленькую победоносную войну" Турции
25 ноября 2021, 19:20 • 164 • Политика
Сатановский прокомментировал подаренную Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России. "Тюркский мир - это, вообще-то, наша страна", - заявил политолог.
Турция - это окраина тюркского мира, а всё остальное принадлежит Советскому Союзу. Такое мнение высказал политолог и экономист Евгений Сатановский, обсуждая с телеведущим Владимиром Соловьёвым "маленькую победоносную войну" Турции.
Речь идёт о подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте "тюркского мира", на которой обозначены регионы России. Этот подарок был воспринят как угроза захвата русских территорий.
- прокомментировал карту Сатановский в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Политолог указал, что если посмотреть на историю Турции, то можно увидеть, что страна развивалась за счёт завоевания арабского востока и Балкан. И к "тюркскому миру" она имеет весьма опосредованное отношение, подчеркнул эксперт.
- резюмировал Сатановский.
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