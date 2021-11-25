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Сатановский остановил "маленькую победоносную войну" Турции

25 ноября 2021, 19:20  •  164 • Политика
Сатановский прокомментировал подаренную Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России. "Тюркский мир - это, вообще-то, наша страна", - заявил политолог.
Турция - это окраина тюркского мира, а всё остальное принадлежит Советскому Союзу. Такое мнение высказал политолог и экономист Евгений Сатановский, обсуждая с телеведущим Владимиром Соловьёвым "маленькую победоносную войну" Турции.
Речь идёт о подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте "тюркского мира", на которой обозначены регионы России. Этот подарок был воспринят как угроза захвата русских территорий.
Ты, когда посмотришь на то, что такое "тюркский мир" 90-х годов, то там кроме Турции всё остальное - это Советский Союз,
- прокомментировал карту Сатановский в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Политолог указал, что если посмотреть на историю Турции, то можно увидеть, что страна развивалась за счёт завоевания арабского востока и Балкан. И к "тюркскому миру" она имеет весьма опосредованное отношение, подчеркнул эксперт.
Турция - это окраина тюркского мира… Тюркский мир - это, вообще-то, наша страна,
- резюмировал Сатановский.

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