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Сатановский описал отношения России и Турции одним вопросом: "Как бы сказать повежливее…"
23 марта 2021, 19:25 • 72 • Политика
Евгений Сатановский описал отношения России и Турции одним вопросом: "Как бы сказать повежливее… У вас свекровь есть?" Он пояснил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары, поскольку она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться на постсоветском пространстве.
Политолог Евгений Сатановский в комментарии для канала Царьград оценил нынешнее состояние отношений России и Турции.
Ранее военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале Kotsnews сразу три новости подряд, прямо или косвенно посвящённые этой теме.
Так, Россия остаётся лидером в импорте цитрусовых из Турции. Посол РФ вызван в МИД республики в связи с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. А между тем визит командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского в Анкару начался с посещения мавзолея Ататюрка.
Сатановский, отвечая на вопрос о качестве российско-турецких отношений, привёл неожиданную аналогию:
Эксперт отметил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары. Она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться в некоторых бывших республиках СССР и даже в отдельных регионах РФ.
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