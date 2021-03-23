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Сатановский описал отношения России и Турции одним вопросом: "Как бы сказать повежливее…"

23 марта 2021, 19:25  •  72 • Политика
Евгений Сатановский описал отношения России и Турции одним вопросом: "Как бы сказать повежливее… У вас свекровь есть?" Он пояснил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары, поскольку она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться на постсоветском пространстве.
Политолог Евгений Сатановский в комментарии для канала Царьград оценил нынешнее состояние отношений России и Турции.
Ранее военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале Kotsnews сразу три новости подряд, прямо или косвенно посвящённые этой теме.
Так, Россия остаётся лидером в импорте цитрусовых из Турции. Посол РФ вызван в МИД республики в связи с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. А между тем визит командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского в Анкару начался с посещения мавзолея Ататюрка.
Сатановский, отвечая на вопрос о качестве российско-турецких отношений, привёл неожиданную аналогию:
Как бы сказать повежливее… У вас свекровь есть? Вот наши отношения с Турцией - это как отношения невестки со сложной свекровью. Или как у зятя со сложной тёщей. Но какими бы эти отношения сложными ни были, деваться друг от друга некуда - географически, экономически, политически. Потому приходится их поддерживать.
Эксперт отметил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары. Она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться в некоторых бывших республиках СССР и даже в отдельных регионах РФ.
Турция лезет в наши дела на постсоветском пространстве точно так же, как любая, если она только не очень умная, свекровь или тёща лезет в чужую семью с советами или рекомендациями, пытаясь заполучить там свою долю влияния. Мы при этом, как умные зять или невестка, отбиваемся от турок там, где нужно, и поддерживаем с ними нормальные отношения там, где это возможно. И иногда даже с хорошим результатом. Всё, очень хорошая простая бытовая параллель, - подытожил собеседник "Первого русского".

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