Евгений Сатановский описал отношения России и Турции одним вопросом: "Как бы сказать повежливее… У вас свекровь есть?" Он пояснил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары, поскольку она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться на постсоветском пространстве.

Политолог Евгений Сатановский в комментарии для канала Царьград оценил нынешнее состояние отношений России и Турции.

Ранее военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале Kotsnews сразу три новости подряд, прямо или косвенно посвящённые этой теме.

Так, Россия остаётся лидером в импорте цитрусовых из Турции. Посол РФ вызван в МИД республики в связи с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. А между тем визит командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского в Анкару начался с посещения мавзолея Ататюрка.

Сатановский, отвечая на вопрос о качестве российско-турецких отношений, привёл неожиданную аналогию:

Как бы сказать повежливее… У вас свекровь есть? Вот наши отношения с Турцией - это как отношения невестки со сложной свекровью. Или как у зятя со сложной тёщей. Но какими бы эти отношения сложными ни были, деваться друг от друга некуда - географически, экономически, политически. Потому приходится их поддерживать.

Эксперт отметил, что проблемы обычно возникают в результате сомнительных шагов Анкары. Она чересчур навязчиво пытается геополитически обосноваться в некоторых бывших республиках СССР и даже в отдельных регионах РФ.