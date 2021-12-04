|
Сатановский объяснил, зачем Байден "пытался отлаяться" после слов Путина
04 декабря 2021, 16:15 • 283 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался о "красных линиях", которые нашим оппонентам - в том числе США - пересекать не следует. В ответ Байден, как выразился Сатановский, "попытался отлаяться". И в этом его американском ответе есть очень важная деталь.
О "красных линиях" президент России Владимир Путин говорил в свете фейковых заявлений о военной операции нашей страны, которая будто бы готовится в отношении Украины. Сегодня, кстати, мы наблюдали очередную фантазию на тему. Но вернёмся к высказыванию Путина. Сказал он следующее:
До конца года должна состояться встреча президента Путина и американского коллеги Джо Байдена. По всей видимости, переговоры пройдут в формате видеоконференции. И сейчас стороны обмениваются сигналами. Байден в ответ на "красные линии" Путина заявил, что США их не признают, о чём писали "Невские новости". На это и обратил внимание политолог Евгений Сатановский. В личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" он предлагает читать между строк:
Подпишитесь на нас
283
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 23:30
|
03 декабря 2021, 00:00
|
27 ноября 2021, 22:40
|
28 ноября 2021, 18:30
|
29 ноября 2021, 03:15
|
28 ноября 2021, 16:10
|
04 декабря 2021, 01:05