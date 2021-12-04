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Сатановский объяснил, зачем Байден "пытался отлаяться" после слов Путина

04 декабря 2021, 16:15  •  283 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался о "красных линиях", которые нашим оппонентам - в том числе США - пересекать не следует. В ответ Байден, как выразился Сатановский, "попытался отлаяться". И в этом его американском ответе есть очень важная деталь.
О "красных линиях" президент России Владимир Путин говорил в свете фейковых заявлений о военной операции нашей страны, которая будто бы готовится в отношении Украины. Сегодня, кстати, мы наблюдали очередную фантазию на тему. Но вернёмся к высказыванию Путина. Сказал он следующее:
Где эти "красные линии"? Прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Я уже публично говорил: если на территории Украины возникнут ударные комплексы, подлётное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут. Вот представьте себе! До Москвы подлётное время - 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас, потому что мы сейчас испытали успешно, и с начала года уже на вооружении ракеты морского базирования гиперзвуковые 9 Махов. Подлётное время до тех, кто отдаёт приказы, тоже будет 5 минут. Мы куда идём-то? Зачем всё это делаем? Вот это - создание таких угроз для нас - и есть "красные линии".
До конца года должна состояться встреча президента Путина и американского коллеги Джо Байдена. По всей видимости, переговоры пройдут в формате видеоконференции. И сейчас стороны обмениваются сигналами. Байден в ответ на "красные линии" Путина заявил, что США их не признают, о чём писали "Невские новости". На это и обратил внимание политолог Евгений Сатановский. В личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" он предлагает читать между строк:
Когда Путин сказал всё то, что сказал - насчёт "красных линий" по дальнейшему продвижению НАТО к российским границам, - а Байден заявил в ответ, что для Америки никаких таких линий не существует, так что она будет делать что хочет, где хочет и как хочет, важно тут только и исключительно то, что он услышал слова, которые сказал Путин, и ясно понял, что они означают. Иначе бы не пытался отлаиваться. Всё дальнейшее - его проблема. И личная, и как президента Соединённых Штатов. Причём когда американские политики реагируют на предупреждения российского президента так резко, как они это делают, происходит это именно потому, что Америка слабеет и испытывает массу проблем на фоне явно меняющегося в пользу России, а точнее, российско-китайского тандема баланса сил.

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