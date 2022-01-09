|
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
09 января 2022, 03:25 • 87 • Политика
Политолог Евгений Сатановский отреагировал на публикацию очередного плана России по захвату Украины. Обращаясь к "дядям и тётям из США", эксперт объяснил, какой русской угрозы следует бояться на самом деле.
Авторы The New York Times настаивают, что Россия потенциально "может открыть новый фронт" и атаковать Украину. Очередной план был опубликован накануне, безусловно, с известной пометкой "хайли лайкли". Мол, потенциально русские напасть могут, но никто не знает, что будет на самом деле.
На карте не только показаны места расположения войск, но и указана их численность, а также род войск. По информации источника, столь подробная карта составлена по данным украинских и западных чиновников, спутниковых снимков, а также независимых военных аналитиков. Таких карт было опубликовано великое множество. И особенно смешно наблюдать за "раскрытием" планов России на фоне реальных угроз, которые сегодня мы наблюдаем в Казахстане. Казалось бы, всё мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы погасить кризис. Тем более что источники сообщают о погромах, достигших даже биолаборатории в Алма-Ате, которая принадлежит США. Но эта тема американских журналистов почему-то не трогает.
На вброс отреагировал политолог Евгений Сатановский. В личном телеграм-канале "Армагеддоныч" он иронично оценил саму карту:
Одной лишь иронией эксперт не ограничился. Он, обращаясь к "взрослым дядям и тётям из США", высказался о реальной угрозе, которой следует бояться. Следует молиться, чтобы Россия действительно не занялась украинским направлением так, как это описывают Штаты:
Полная версия анализа доступна в посте чуть ниже.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2022, 19:00
|
03 января 2022, 01:35
|
03 января 2022, 09:45
|
04 января 2022, 13:10
|
04 января 2022, 22:30
|
06 января 2022, 14:45
|
06 января 2022, 22:20