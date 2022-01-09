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Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться

09 января 2022, 03:25  •  87 • Политика
Политолог Евгений Сатановский отреагировал на публикацию очередного плана России по захвату Украины. Обращаясь к "дядям и тётям из США", эксперт объяснил, какой русской угрозы следует бояться на самом деле.
Авторы The New York Times настаивают, что Россия потенциально "может открыть новый фронт" и атаковать Украину. Очередной план был опубликован накануне, безусловно, с известной пометкой "хайли лайкли". Мол, потенциально русские напасть могут, но никто не знает, что будет на самом деле.
На карте не только показаны места расположения войск, но и указана их численность, а также род войск. По информации источника, столь подробная карта составлена по данным украинских и западных чиновников, спутниковых снимков, а также независимых военных аналитиков. Таких карт было опубликовано великое множество. И особенно смешно наблюдать за "раскрытием" планов России на фоне реальных угроз, которые сегодня мы наблюдаем в Казахстане. Казалось бы, всё мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы погасить кризис. Тем более что источники сообщают о погромах, достигших даже биолаборатории в Алма-Ате, которая принадлежит США. Но эта тема американских журналистов почему-то не трогает.
На вброс отреагировал политолог Евгений Сатановский. В личном телеграм-канале "Армагеддоныч" он иронично оценил саму карту:
Очень тревожную для дела мира и прогресса карту расположения десяти группировок российских войск, сконцентрированных у границы с Украиной, опубликовала "Нью-Йорк Таймс", - начал Сатановский. - Две из них обнаружены у белорусской границы, одна у Воронежа, ещё одна у Волгограда... У Волгограда, холера ясна!!! Вот-вот по Львову ударит. Там же расстояние - фигня вопрос. На школьном глобусе - вообще ничего, а если карту мира на смартфоне смотреть, так пара муравьиных шагов. Страшная угроза.
Одной лишь иронией эксперт не ограничился. Он, обращаясь к "взрослым дядям и тётям из США", высказался о реальной угрозе, которой следует бояться. Следует молиться, чтобы Россия действительно не занялась украинским направлением так, как это описывают Штаты:
Страшно даже подумать, что будет, если Путин всерьёз займётся проблемами Украины, о чём в части того, чем окончится попытка Киева ударить по Донбассу, он уже не раз высказывался, - написал Сатановский.
Полная версия анализа доступна в посте чуть ниже.

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