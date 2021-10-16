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Сатановский об эффективной беседе с американцами: "Ухватив за горло"

16 октября 2021, 08:30  •  151 • Политика
Политолог Евгений Сатановский по следам участия в программе Владимира Соловьёва размышляет о том, как России следует строить эффективный разговор с американцами. "Ухватив за горло", - это короткая версия, но есть и подлиннее.
В упомянутом эфире Владимира Соловьёва эксперты говорили о попытках США закрепиться в Средней Азии. И действительно, подчёркивает политолог Евгений Сатановский, сегодня американцы даже комплименты Узбекистану делают, отмечая демократический строй. Точно так же было и с Украиной, и с Грузией, да и с Россией в трагичные 1990-е годы.
Стоит ли доверять этому обаянию США? Сатановский уверен, что нет. Более того, он настаивает, что отношения с Россией США строят исключительно в надежде ухудшить наши позиции:
На все 100% уверен: какие угодно нацисты и террористы, в первую очередь исламистские, найдут в США самую горячую поддержку на самом высоком уровне, если только могут быть использованы против нас, Китая или (в случае с суннитскими радикалами) Ирана. Всё остальное - сказки.
А если мы понимаем это, то и строить отношения с США следует максимально эффективно, продолжил Евгений Сатановский в личном телеграм-канале. А эффекта можно достигнуть, "только ухватив их одновременно за горло и за тестикулы, причём намертво".
Хорошо при этом приставить им ствол к виску, взведя курок и тихо постукивая их головой о стенку, к которой они плотно прижаты, чтобы не выскользнули. Ни на какие их посулы поддаваться смысла не имеет, обращать внимания на всю ту словесную мишуру, на которую они так охочи, - тем более, а уж верить их словам или бумагам, которые они подписали, вообще бессмысленно. Тогда да, тогда всё с ними может окончиться хорошо. Нелиберально это, неинтеллигентно и некрасиво. Зато исключительно эффективно! - подчеркнул Сатановский.

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