|
Сатановский об эффективной беседе с американцами: "Ухватив за горло"
16 октября 2021, 08:30 • 151 • Политика
Политолог Евгений Сатановский по следам участия в программе Владимира Соловьёва размышляет о том, как России следует строить эффективный разговор с американцами. "Ухватив за горло", - это короткая версия, но есть и подлиннее.
В упомянутом эфире Владимира Соловьёва эксперты говорили о попытках США закрепиться в Средней Азии. И действительно, подчёркивает политолог Евгений Сатановский, сегодня американцы даже комплименты Узбекистану делают, отмечая демократический строй. Точно так же было и с Украиной, и с Грузией, да и с Россией в трагичные 1990-е годы.
Стоит ли доверять этому обаянию США? Сатановский уверен, что нет. Более того, он настаивает, что отношения с Россией США строят исключительно в надежде ухудшить наши позиции:
А если мы понимаем это, то и строить отношения с США следует максимально эффективно, продолжил Евгений Сатановский в личном телеграм-канале. А эффекта можно достигнуть, "только ухватив их одновременно за горло и за тестикулы, причём намертво".
Подпишитесь на нас
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 14:45
|
12 октября 2021, 17:00
|
09 октября 2021, 13:10
|
11 октября 2021, 03:05
|
12 октября 2021, 15:15
|
12 октября 2021, 07:40
|
10 октября 2021, 00:15