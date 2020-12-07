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Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени

07 декабря 2020, 05:10  •  91 • Политика
Политолог Евгений Сатановский резко отреагировал на новое заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, который предложил отключить Россию от системы SWIFT из-за ситуации в Донбассе. По мнению Сатановского, бывший глава Незалежной - "пёс шелудивый", который задумал войну и падение русских на колени.
По словам Сатановского, за Беловежские соглашения Кравчуку и так светит "осиновый кол", а теперь ещё он придумал, как остановить гражданскую войну в Донбассе, не выполняя Минские соглашения.
"Действительно, зачем их выполнять? Какие такие соглашения? Он, к примеру, никаких присяг и обязательств в своей долгой жизни не выполнял и доживает её в уюте и комфорте. И даже без ордена Иуды, который ему вслед за Мазепой по праву положен", - жёстко высказался Сатановский в своём Telegram-канале.
Впрочем, отметил политолог, говорить с Кравчуком не о чем, потому что он "пёс шелудивый, злонравный, смрадный, злоязыкий". По мнению Сатановского, экс-президент Украины наивно полагает, что если Россию отключить от системы SWIFT, то она "падёт перед Украиной на колени, пощады запросит, покается во всех грехах".
"И, судя по всему, кормить украинских самостийных незалежцев опять будет и содержать всё то жлобоватое куркулистое ворьё, которое Украиной управляет. А как иначе?! По себе же судит. Ну а Донбасс сам собой под них уйдёт. И Крым. И чего ещё им от нас захочется", - продолжил мысль Сатановский.
Он добавил, что Кравчук таким образом пытается навязать России войну с Соединёнными Штатами, полагая, что это самый естественный выход из ситуации.
"Но одним из результатов которой (войны. - Прим. ред.) неизбежно станет уничтожение украинской государственности, которая и так всех окружающих достала, он этого не понимает", - заключил эксперт.

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