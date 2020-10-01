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Сатановский о "сенсации" Навального в Spiegel: "Реальность отличается от мифа о великом и ужасном"

01 октября 2020, 18:50  •  133 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал "сенсацию" от Навального в Spiegel о том, что организатором "отравления" якобы был лично Путин. Эксперт отметил, что "реальность отличается от мифа о великом и ужасном Навальном".
Ранее блогер Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что приказ об отравлении якобы дал лично президент России Владимир Путин. По словам оппозиционера, у него "нет других версий преступления".
Сатановский отметил, что слова Навального свидетельствуют о том, что основатель ФБК "окончательно сбрендил" или играет в чужие политические игры. Он обратил внимание на то, что Навального могли легко устранить, если бы действительно была дана такая команда.
После генерала Судоплатова и операций КГБ эпохи Андропова Навального грохнуть не смогли? И Скрипаля не смогли?! Ребята, вы смеётесь? Нельзя же до такой степени противников не уважать, - возмущается политолог.
Эксперт обратил внимание на то, что выдвижение голословных обвинений, которые всеми сторонами принимаются за чистую монету, это теперь стиль современной западной политики. Россию уже обвиняли во вмешательстве в американские выборы, в отравлении Скрипалей, в убийстве Немцова - и всякий раз без каких-либо доказательств.

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