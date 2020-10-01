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Сатановский о "сенсации" Навального в Spiegel: "Реальность отличается от мифа о великом и ужасном"
01 октября 2020, 18:50 • 133 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал "сенсацию" от Навального в Spiegel о том, что организатором "отравления" якобы был лично Путин. Эксперт отметил, что "реальность отличается от мифа о великом и ужасном Навальном".
Ранее блогер Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что приказ об отравлении якобы дал лично президент России Владимир Путин. По словам оппозиционера, у него "нет других версий преступления".
Сатановский отметил, что слова Навального свидетельствуют о том, что основатель ФБК "окончательно сбрендил" или играет в чужие политические игры. Он обратил внимание на то, что Навального могли легко устранить, если бы действительно была дана такая команда.
Эксперт обратил внимание на то, что выдвижение голословных обвинений, которые всеми сторонами принимаются за чистую монету, это теперь стиль современной западной политики. Россию уже обвиняли во вмешательстве в американские выборы, в отравлении Скрипалей, в убийстве Немцова - и всякий раз без каких-либо доказательств.
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