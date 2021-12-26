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Сатановский о "прародителе" Ковтуна: "Страшную ненависть вызывают"

26 декабря 2021, 18:00  •  66 • Политика
Политолог Евгений Сатановский оценил интервью экс-посла США на Украине Джона Хёрбста.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал появление в программе Владимира Соловьёва экс-посла США на Украине Джона Хёрбста.
Тот вообще охотно в его передачах участвует. Пенсионер. Неплохо говорит по-русски, исповедует православие, помог Ющенко стать президентом Украины... много сделал для того, чтобы Украина не вошла вместе с Белоруссией и Казахстаном в единое экономическое пространство с Россией, потом работал послом в Узбекистане и много чем ещё в Госдепартаменте занимался,
- напомнил Сатановский.
Несмотря на всё это, Хёрбст для политолога интересен только откровенностью, "не оставляющей камня на камне от аргументов тех, кто у нас искренне считает, что с Америкой о чём-то можно договориться".
Экс-посол произносит те же штампы, которые повторяют самые "упыристые" политологи с Украины, например, Слава Ковтун, который "запомнился непробиваемой тупостью и полным отсутствием логики". Как считает Сатановский, становится понятно, что все они просто копировали слова посла США.
Хёрбст вместо ответов на вопросы "говорит о своём. Его опровергают, он не по существу спорит, а отлаивается. Ему предметно факт за фактом укладывают перед глазами, а в ответ слышится что-то типа "сами вы козлы". Причём этот мужик, в отличие от Ковтуна, явно не дурак. Но когда с бычьим упорством гнёт своё, до того талантливо придуривается..."
По мнению Сатановского, говорить бесполезно со всеми представителями США, занимающимися странами бывшего СССР: они не слышат никаких аргументов, используют все проволочки, чтобы "укрепить свои позиции и побольше нагадить".
Украину им не жалко и вообще никого не жалко. До какого бы состояния они её ни довели, с их точки зрения, это им на пользу. Желательно, чтобы она разорилась, обезлюдела и до предела оскотинилась. Лишь бы России не досталась...
- считает политолог.
Появление таких людей в эфире вызывает только ненависть к США, может, поэтому их туда и зовут, отмечает Сатановский.

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