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Сатановский о провокации с Курилами: "Раньше тоньше работали"

07 февраля 2022, 22:15  •  62 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался относительно заявлений посла США о Курильских островах.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление посла США в Японии о признании суверенитета Токио над Южными Курилами. По его мнению, это "интеллектуальное извращение из той же области, что американская кампания насчёт противостояния России, чтоб та ни в коем случае не вторглась на Украину".
Как отметил Сатановский, такое заявление - "частью глупость, частью провокация, рассчитанная на то, чтобы стравить Японию с Россией".
В Гражданскую войну японцы как раз вместе с американцами на Дальнем Востоке уже были. Правда, оттуда их вышибли, но лиха беда начало. Отчего же Россию со всех сторон на прочность не попробовать?
- полагает Сатановский.
Как отметил политолог, у США давняя политика "стравливания стран исподтишка". Евгений Сатановский полагает, что это они спровоцировали лидера Ирака Саддама Хусейна на захват Кувейта, а Саакашвили побудили атаковать Южную Осетию.
"Но украинский опыт и недавний прецедент с Южными Курилами говорят совсем о другом. Просто нынешний посол США в Японии говорит напрямую, да и игры вокруг отношений Киева и Москвы очень уж неприглядно выглядят. Раньше тоньше работали", - отметил политолог.
"Могли просто намекнуть, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Вот и веди с ними переговоры о безопасности. Всё равно что садиться с шулером в карты играть", - резюмировал Сатановский.

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