В Польше потребовали от Германии компенсации за "Северный поток - 2" в 5 млрд евро. "Чистый Остап Бендер, танцующий перед экскурсантами у пятигорского "Провала" с криком "Деньги давай!" - комментирует политолог Евгений Сатановский.

Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию за строительство "Северного потока - 2", заявил изданию Do Rzeczy бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс. Слова польского экс-министра оценил экономист и политолог Евгений Сатановский.

Речь идёт о компенсации в 5 миллиардов евро за то, что Германия строительством газопровода с Россией "провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки". В последнюю входит Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Во-первых, этот аттракцион неслыханной жадности радует своей бесхитростностью и прямотой. Чистый Остап Бендер, танцующий перед экскурсантами у пятигорского "Провала" с криком "Деньги давай!" Во-вторых, не слишком ли много насчитал, всё равно ведь разворуют?

- комментирует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Также политолог отметил, что в случае реального конфликта 5 миллиардов евро всё равно не спасут ни Польшу, ни остальные страны "Бухарестской девятки". Они будут уничтожены в любом случае. Эксперт подчеркнул, что США за Польшу воевать точно не будут. Да и ни за кого другого тоже. Восточная Европа для американцев - расходный материал, поясняет Сатановский.

Приятно, что пан экс-министр хотя бы с России денег не требует, видимо, понимая, что такое "от мёртвого осла уши",

- отмечает эксперт.