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Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"

05 декабря 2020, 14:40  •  363 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался о новом статусе Анатолия Чубайса, назначенного спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. По мнению эксперта, "всё-таки Путин гений".
Сатановский в своём Telegram-канале отметил, что про Путина не зря говорят американцы, что он "сильно играет слабыми картами". Решению по назначению Чубайса политолог предлагает аплодировать стоя. Сатановский подчёркивает, что на новом посту экс-глава "Роснано" не госслужащий и не сотрудник администрации президента, но при этом командовать им будет Путин.
"Всё, что Чубайс сделает, он будет делать под контролем президента и от его имени, а всё, что не сделает или сделает не так, государство ничем не отягощает", - подчеркнул Сатановский.
По его мнению, лучше, чем Чубайс, "чёртовы международные организации" не знает никто. И на Западе Анатолия Борисовича знают уже лет тридцать, отмечает эксперт.
"Он от России там столько представительствовал, сколько не живут..." - иронично заметил Сатановский, добавив, что Чубайсу придётся отрабатывать довольно узкопрофильный портфель, но при несопоставимом уровне личной свободы и комфорта.
Иными словами, отмечает политолог, поскольку Чубайс загнал Россию в "прокрустово ложе", теперь ему её из него и вытаскивать. И это не то же самое, что "на приватизации обещать и то, и это, и по две "Волги" за ваучер" или пилить энергетику, подчеркнул Сатановский.
"Капитализм вместо советской власти он двигал, аж из штанов выскакивал? Интеграцию страны в западный мир любой ценой? Перестройку её по их лекалам? Ну так вперёд, кавалерия! Ты Запад любишь и знаешь, он тебя любит и ценит. Вперёд, за орденами! Шикарная схема", - признал политолог.
Если же никакого устойчивого развития в итоге не произойдёт, то толпа "порвёт на мелкие куски", считает Сатановский.
"Так что отрабатывать высокое доверие придётся. Молодец, Путин. И чувство юмора у него отличное", - резюмировал эксперт.

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