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Сатановский о не случившейся войне Израиля: "Шаг влево, шаг вправо - пуля в лоб"

11 мая 2021, 16:00  •  144 • Политика
Евгений Сатановский полагает, что обострение палестино-израильского конфликта – это всё ещё локальная история. Не случившаяся война, у которой нет шансов разгореться с новой силой. "Шаг влево, шаг вправо - пуля в лоб", - так комментирует происходящее политолог.
Очередная веха обострения палестино-израильского конфликта наблюдается после того, как решением израильского суда из домов в квартале Шейх Джаррах выселили 28 палестинских семей. В 1956 году власти Иордании поселили их там, но не выдали документы на право собственности. После выселения людей в Восточном Иерусалиме начались акции протеста, перерастающие в беспорядки. Всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.
Впрочем, политолог Евгений Сатановский полагает, что масштабной войны ждать не стоит:
"Войны не бывает в ситуации, когда с одной стороны государство, а с другой различные организации, которые вооружают всех, кому не лень, и притравливают на это государство, тоже всех кому не лень", - сказал эксперт, добавив, что военные действия в данном случае разгораются в зависимости от желания того или другого игрока подогреть ситуацию и взорвать её.
Конфликт Палестины и Израиля продолжается несколько десятилетий, напомнил Сатановский:
"Тема Палестинского государства закончена была, в 99-м году в мае. Вот, уже 22 года, как никакого Палестинского государства ни по каким соглашениям быть не может. Бобик сдох. А люди-то есть. Брать на себя ответственность за палестинские территории Израиль категорически не хочет. Не для того он из Газы уходил. Решить какие-то вопросы, связанные с отношениями между арабами и евреями, Израиль не может. Это вопросы нерешаемые. Точно так же как нерешаем вопрос отношений между армянами и азербайджанцами, греками и турками, или армянами и турками. Есть, что называется, старая вражда, которая подогревается на новом этапе. Для того чтобы привести всех к одному знаменателю, нужна жёсткая власть, которая берёт под контроль всех. При этом, всех она не просто берёт под контроль, а принимает решение, что называется, шаг влево, шаг вправо – пуля в лоб. Но израильтяне этого делать не будут. Поэтому там всё пульсирует. А Израиль занимается своими делами", - подчеркнул Сатановский.

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