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Сатановский о конференциях НАТО: "Выбесили тупейшими попытками что-то сказать про Крым"
23 марта 2021, 22:10 • 144 • Политика
Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему больше не ездит на международные конференции в Европу и США. "Так выбесили их начальники тупейшими попытками что-то сказать про Крым", - признался эксперт.
Экономист и политолог Евгений Сатановский рассказал, почему перестал ездить на международные конференции в Европу. Эксперт признался, что его вывели из себя дурацкие попытки организаторов таких мероприятий что-то сказать про Крым.
Сатановский отметил, что уже давно не ездит на европейские "тусовки" или конференции. Последней каплей для эксперта стал семинар НАТО в Праге, который состоялся вскоре после воссоединения Крыма с Россией.
- объяснил Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Политолог добавил, что ездить на мероприятия в США у него тоже отпала всякая охота - правда, по другой причине. По мнению Сатановского, страна сильно изменилась за последние два десятка лет.
- уточнил он.
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