Сатановский о конференциях НАТО: "Выбесили тупейшими попытками что-то сказать про Крым"

Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему больше не ездит на международные конференции в Европу и США. "Так выбесили их начальники тупейшими попытками что-то сказать про Крым", - признался эксперт.

Экономист и политолог Евгений Сатановский рассказал, почему перестал ездить на международные конференции в Европу. Эксперт признался, что его вывели из себя дурацкие попытки организаторов таких мероприятий что-то сказать про Крым.

Сатановский отметил, что уже давно не ездит на европейские "тусовки" или конференции. Последней каплей для эксперта стал семинар НАТО в Праге, который состоялся вскоре после воссоединения Крыма с Россией.

Так выбесили их начальники тупейшими попытками что-то сказать про Крым,

- объяснил Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог добавил, что ездить на мероприятия в США у него тоже отпала всякая охота - правда, по другой причине. По мнению Сатановского, страна сильно изменилась за последние два десятка лет.

Не та Америка, не тот Нью-Йорк, которым он был в 1990-х и 2000-х. Позакрывалось многое. Да и вопросы начали дурацкие на их границе задавать,

- уточнил он.