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Сатановский о деле Скрипаля: Путин приставил к виску Запада пистолет
22 марта 2018, 21:24 • 211 • Политика
Политолог Сатановский объяснил "косую провокацию" Британии со Скрипалем.
Истерическое поведение Запада из-за дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вызвано страхом перед новым оружием России. Так считает политолог Евгений Сатановский.
По его словам, Запад нервничает из-за того, что ему не удалось "развести" Россию, прикидываясь ее партнером. Однако Россия не поддалась ни на одну из провокаций. Вместо этого она создала новое оружие, которое принуждает Запад вести себя как подобает. И именно это вызывает на Западе столь бурную истерику.
Он добавляет, что провокационный характер отравления Скрипаля очевиден даже последнему бомжу, уж слишком много в деле нестыковок, дыр и неувязок. Россию просто назначили виновной, а уже потом начали подгонять под тему, которая показалась Западу наиболее подходящей.
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