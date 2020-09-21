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Сатановский о бахвальстве Трампа: На каждую супербомбу есть русский шашлык-башлык
21 сентября 2020, 02:10 • 85 • Политика
Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия, "подобного которому этот мир никогда не видел".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют Соединённым Штатам, у которых есть не имеющее аналогов в мире оружие. Слова американского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
"Президент американский явно стебётся над соперниками, притом что ситуация аховая. Понятно, что на каждую их супер-пупер-бомбу у нас есть своя шашлык-машлык ракета и бомба-шбомба", - написал эксперт в своём блоге @oldhellboy.
Гораздо более важным моментом Сатановский считает участившиеся провокации американских военных в Сирии. Речь идёт о попытках блокирования российских патрулей. В ответ на это нашим военным приходится чуть-чуть наезжать на американцев. Те в ответ перебрасывают из Ирака бронетехнику, а Россия укрепляет базы и так далее.
Напомним, что ранее 235 генералов США подписали открытое письмо, в котором поддержали кандидатуру Трампа на предстоящих выборах. Голосование должно состояться уже в ноябре.
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