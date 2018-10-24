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Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х

24 октября 2018, 05:39  •  99 • Политика
Совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин не скрывал, что вынашивает планы устранения президента России Владимира Путина.
Известный востоковед, директор Института стран Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал, что соратник Михаила Ходорковского Леонид Невзлин всерьез рассматривал возможность убийства Владимира Путина.
Об этом Сатановский рассказал в эфире радиостанции «Вести.fm». Сатановский сообщил, что об этом Невзлин поведал ему в личном разговоре. При этом востоковед добавил, что свои планы Невзлин ни от кого не скрывал. Более того, многим говорил, что Путин может не дожить до второго срока, «если будет себя так вести».
Эти события происходили в 2003 году, когда начиналось дело против ЮКОСа, совладельцем которого был Невзлин. Потом Невзлин экстренно бежал в Израиль, и с тех пор Сатановский и бизнесмен общаются только дистанционно.
Отметим, что в России Леонид Невзлин приговорен к пожизненному заключению за ряд тяжких преступлений, в том числе три убийства и одно покушение на убийство.

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