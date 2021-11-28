Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя

Политолог Евгений Сатановский назвал способ эффективно прекратить военный конфликт и украинские провокации в Донбассе.

Политолог, востоковед Евгений Сатановский считает, что конфликт в Донбассе может быть разрешён за несколько суток. Он подчёркивает, что Украина после госпереворота в 2014 году ведёт полномасштабную войну против России.

Сатановский считает, что в ответ на агрессию ВСУ необходимо применить жёсткие контрмеры, как поступает Израиль.

Политолог напомнил, что после госпереворота 2014 года Украина ввела против России санкции, прервала сообщение, проводится политика дискриминации русскоязычного населения. Сатановский отметил, что Донбасс - это лишь одна горячая точка на огромном поле боя, её необходимо погасить предельно жёстко и быстро.

Политолог отметил, что для этого даже не нужно вводить войска, а нужно использовать методы Израиля на линии разграничения.

Пора воспользоваться опытом Израиля. Любая артиллерийская установка, которая выстрелила по ЛДНР, должна быть уничтожена тут же на месте вместе со всем расчётом. Любой человек, который строит планы военной операции в отношении Донбасса или в отношении Российской Федерации, совершенно неважно, в какой он сейчас стране, должен быть ликвидирован,

- пояснил Сатановский.

По его словам, так же необходимо поступать с теми, кто "отдаёт преступные приказы на фронте". Сатановский считает, что только так по Донбассу прекратят стрелять, а "Минские соглашения окажутся светом в окне".

"Да и учения НАТО на Украине проводиться не будут. Вся наигранная агрессия схлынет, просто потому что люди хотят жить. Вопрос Донбасса в итоге будет решён предельно быстро и без открытой войны", - цитирует РИА ФАН слова Сатановского.

Политолог напомнил, что именно такие методы использует Израиль десятилетиями. Он считает, что после недели такой контртеррористической деятельности Киев попросит пощады.