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Сатановский назвал "отличный казус белли"

06 апреля 2020, 18:35  •  113 • В мире
Американские правозащитники из Freedom Watch подали коллективный иск в окружной суд Северного Техаса, потребовав взыскать с Китая 20 триллионов долларов "из-за COVID-19". "Отличный казус белли", - отреагировал на эту новость Евгений Сатановский.
По словам политолога, на такой шаг в США пошли "в рамках теории заговора", согласно которой коронавирус SARS-CoV-2 был разработан китайцами в "тайных лабораториях". Затем его выпустили оттуда. А цель всей этой операции - разорить и подчинить Соединённые Штаты Китаю.
Конечно, продолжил Сатановский, эту теорию можно было бы назвать "бредом сумасшедшего", если бы ранее сам Трамп не упомянул про аналогичный иск к китайским властям, правда, на меньшую сумму - "всего" в шесть триллионов долларов.
Между тем, напомнил политолог, в США суды принимают любые иски, в отношении любой страны, а потом выносят вердикты. После этого начинает работать американская государственная машина, выполняя эти вердикты. После этого и начинаются аресты высокопоставленных должностных лиц, бизнесменов и иностранных политиков, не говоря уже про конфискации и санкции.
Привычка, перешедшая в нормальную практику. И после этого они ещё в чём-то Сталина или Мао упрекают... Которые при случае были по части применения силы к другим странам не лучше, но хотя бы морали всему миру назойливо не читали и про свою "великую" демократию так напыщенно, как американцы, не вещали. Притом, что наличие в их повседневном рационе одного только мерзкого на вкус арахисового масла, от которого человек в ширину и в высоту приобретает одни и те же параметры, обнуляет все достижения этой демократии от Дж. Вашингтона до Б. Обамы. О Трампе, как о действующем Большом Белом Отце из Вашингтона, и не говорим, - написал Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".
Так что можно и не сомневаться, что этот иск в 20 триллионов долларов тоже будет принят, а затем по нему "показательно слепая, тупая, пристрастная и бессмысленная" американская Фемида примет собственное решение. Она его обязательно примет, уверен политолог. И это, считает он, "отличный "казус белли", то есть "повод для войны".
У китайцев в этом случае остаётся одна разумная опция: игнорировать и сопротивляться всеми способами. Включая силовые. И тут они одни не останутся. И если против Ирана с его ядерной программой на определённом историческом этапе Штаты много кто поддержал, теперь в этом строю остался один Израиль, и то исключительно вследствие претензий иранского руководства к его, Израиля, существованию, то против Китая не выступит никто. Хотят американцы шею себе ломать - ради Бога. Но в одиночку, - прокомментировал Сатановский.
В то же время можно представить себе, что аналогичный иск против Вашингтона примет, скажем, Басманный суд Москвы. Да ещё на сумму в 100-200 триллионов долларов. И поводов для такого иска найдётся немало - за распад Советского Союза, к примеру. Или за Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию - то есть за последствия всех войн, переворотов и путчей, которые организовали и поддержали американцы.
Можно подать иски и за санкционную политику, за поддержку по всему миру репрессивных режимов, за политику Госдепартамента и ЦРУ по поддержке исламистов, за афганский и не только афганский наркотрафик, за африканские, латиноамериканские, арабские и азиатские хунты и диктаторов, за подлое ханжество и непрерывное миссионерство, за наглость и нахрапистость в ООН, и за всё прочее, чем они достали до печёнок, включая обрушение веры огромного количества людей в Америку, американские ценности и демократию - далеко не только американскую, после непосредственного с ней знакомства... Но что говорить о несбыточном. Наши теперь вообще люди прагматичные, чисто по-американски. Дурью не маются. Это Америка теперь "империя зла". И не как Советский Союз, а по-настоящему. Пускай с Китаем сама и разбирается. Интересно будет посмотреть, - заключил Евгений Сатановский.
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