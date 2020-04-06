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Сатановский назвал "отличный казус белли"
06 апреля 2020, 18:35 • 113 • В мире
Американские правозащитники из Freedom Watch подали коллективный иск в окружной суд Северного Техаса, потребовав взыскать с Китая 20 триллионов долларов "из-за COVID-19". "Отличный казус белли", - отреагировал на эту новость Евгений Сатановский.
По словам политолога, на такой шаг в США пошли "в рамках теории заговора", согласно которой коронавирус SARS-CoV-2 был разработан китайцами в "тайных лабораториях". Затем его выпустили оттуда. А цель всей этой операции - разорить и подчинить Соединённые Штаты Китаю.
Конечно, продолжил Сатановский, эту теорию можно было бы назвать "бредом сумасшедшего", если бы ранее сам Трамп не упомянул про аналогичный иск к китайским властям, правда, на меньшую сумму - "всего" в шесть триллионов долларов.
Между тем, напомнил политолог, в США суды принимают любые иски, в отношении любой страны, а потом выносят вердикты. После этого начинает работать американская государственная машина, выполняя эти вердикты. После этого и начинаются аресты высокопоставленных должностных лиц, бизнесменов и иностранных политиков, не говоря уже про конфискации и санкции.
Так что можно и не сомневаться, что этот иск в 20 триллионов долларов тоже будет принят, а затем по нему "показательно слепая, тупая, пристрастная и бессмысленная" американская Фемида примет собственное решение. Она его обязательно примет, уверен политолог. И это, считает он, "отличный "казус белли", то есть "повод для войны".
В то же время можно представить себе, что аналогичный иск против Вашингтона примет, скажем, Басманный суд Москвы. Да ещё на сумму в 100-200 триллионов долларов. И поводов для такого иска найдётся немало - за распад Советского Союза, к примеру. Или за Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию - то есть за последствия всех войн, переворотов и путчей, которые организовали и поддержали американцы.
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