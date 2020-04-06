Сатановский назвал "отличный казус белли"

По словам политолога, на такой шаг в США пошли "в рамках теории заговора", согласно которой коронавирус SARS-CoV-2 был разработан китайцами в "тайных лабораториях". Затем его выпустили оттуда. А цель всей этой операции - разорить и подчинить Соединённые Штаты Китаю.

Конечно, продолжил Сатановский, эту теорию можно было бы назвать "бредом сумасшедшего", если бы ранее сам Трамп не упомянул про аналогичный иск к китайским властям, правда, на меньшую сумму - "всего" в шесть триллионов долларов.

Между тем, напомнил политолог, в США суды принимают любые иски, в отношении любой страны, а потом выносят вердикты. После этого начинает работать американская государственная машина, выполняя эти вердикты. После этого и начинаются аресты высокопоставленных должностных лиц, бизнесменов и иностранных политиков, не говоря уже про конфискации и санкции.

Привычка, перешедшая в нормальную практику. И после этого они ещё в чём-то Сталина или Мао упрекают... Которые при случае были по части применения силы к другим странам не лучше, но хотя бы морали всему миру назойливо не читали и про свою "великую" демократию так напыщенно, как американцы, не вещали. Притом, что наличие в их повседневном рационе одного только мерзкого на вкус арахисового масла, от которого человек в ширину и в высоту приобретает одни и те же параметры, обнуляет все достижения этой демократии от Дж. Вашингтона до Б. Обамы. О Трампе, как о действующем Большом Белом Отце из Вашингтона, и не говорим, - написал Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".

Так что можно и не сомневаться, что этот иск в 20 триллионов долларов тоже будет принят, а затем по нему "показательно слепая, тупая, пристрастная и бессмысленная" американская Фемида примет собственное решение. Она его обязательно примет, уверен политолог. И это, считает он, "отличный "казус белли", то есть "повод для войны".

У китайцев в этом случае остаётся одна разумная опция: игнорировать и сопротивляться всеми способами. Включая силовые. И тут они одни не останутся. И если против Ирана с его ядерной программой на определённом историческом этапе Штаты много кто поддержал, теперь в этом строю остался один Израиль, и то исключительно вследствие претензий иранского руководства к его, Израиля, существованию, то против Китая не выступит никто. Хотят американцы шею себе ломать - ради Бога. Но в одиночку, - прокомментировал Сатановский.

В то же время можно представить себе, что аналогичный иск против Вашингтона примет, скажем, Басманный суд Москвы. Да ещё на сумму в 100-200 триллионов долларов. И поводов для такого иска найдётся немало - за распад Советского Союза, к примеру. Или за Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию - то есть за последствия всех войн, переворотов и путчей, которые организовали и поддержали американцы.