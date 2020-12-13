Сатановский назвал пару Байдена - Харрис сиамским близнецом политики и сказал: "Гудбай, Америка"

Автор Telegram-канала "Армагеддоныч" не удержался от иронии, подбирая определение для нового "Человека года": Тянитолкай, Джо - Джим Двуглавый, вождь мутантов...

"Сиамский близнец американской политики?" - привёл он ещё один вариант.

При этом для США Байден и Харрис пока ещё ничего не сделали. Политолог предположил, что этого и не произойдёт.

Это раньше для того, чтобы стать кем-то, нужно было что-то сделать и кем-то быть. Лучше всего было сделать что-нибудь великое, - считает Сатановский.

Теперь же достаточно похвалы в масштабах страны. Даже если хвалят "бессильного старика" и его "жестокого и подлого" вице-президента с правильным цветом кожи.

В своём посте Евгений Сатановский рассуждает, если тандему Байден - Харрис будут давать Нобелевскую премию мира, то она будет одна или две? А как давать "Оскар", "Пальмовую ветвь", "Нику", "Золотого орла" и "Золотую малину"? В списке есть и российские фестивальные награды, но ведь страницы СМИ в нашей стране буквально пестрят информацией о новых американских властях.

"Обычный американский околополитический цирк", - охарактеризовал политолог номинацию "Человек года-2020".

По его мнению, Байдена и Харрис наградили заранее, "на всякий пожарный". И это нормально для современной Америки. Логики в этом всём нет и не может быть.

"Гудбай, старая Америка", - заключил Сатановский.