Сатановский напомнил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана о судьбе Саакашвили

Бывший посол Азербайджана в Белоруссии оказался в центре русофобского скандала. "Наехал Мишико (Саакашвили) тогда на Россию - чем кончилось? Была пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла", - напомнил экс-дипломату Сатановский.

Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде опубликовал видео, в котором оскорбил весь русский народ и главу ЛДПР Владимира Жириновского в частности. Разразившийся скандал прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что поводом для нападок послужило предупреждение Жириновского, что на русских миротворцев в Карабахе лучше косо не смотреть. Потому что это может плохо кончиться.

Ну, так он правильно сказал. Это и по Сирии понятно, и по соседней с Азербайджаном Грузии,

- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Он указал, что для Грузии в этом плане всё закончилось очень печально. Страна навсегда лишилась Абхазии и Южной Осетии. И виноват в этом грузинский президент Михаил Саакашвили, так как именно он отдал приказ открыть огонь по русским казармам в Цхинвале.

Наехал Мишико тогда на Россию - чем кончилось? Была пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла, окончательно лишившись Абхазии и Южной Осетии,

- подчеркнул Сатановский.