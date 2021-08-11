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Сатановский напомнил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана о судьбе Саакашвили

11 августа 2021, 21:55  •  23 • Политика
Бывший посол Азербайджана в Белоруссии оказался в центре русофобского скандала. "Наехал Мишико (Саакашвили) тогда на Россию - чем кончилось? Была пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла", - напомнил экс-дипломату Сатановский.
Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде опубликовал видео, в котором оскорбил весь русский народ и главу ЛДПР Владимира Жириновского в частности. Разразившийся скандал прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Эксперт напомнил, что поводом для нападок послужило предупреждение Жириновского, что на русских миротворцев в Карабахе лучше косо не смотреть. Потому что это может плохо кончиться.
Ну, так он правильно сказал. Это и по Сирии понятно, и по соседней с Азербайджаном Грузии,
- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Он указал, что для Грузии в этом плане всё закончилось очень печально. Страна навсегда лишилась Абхазии и Южной Осетии. И виноват в этом грузинский президент Михаил Саакашвили, так как именно он отдал приказ открыть огонь по русским казармам в Цхинвале.
Наехал Мишико тогда на Россию - чем кончилось? Была пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла, окончательно лишившись Абхазии и Южной Осетии,
- подчеркнул Сатановский.

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