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Сатановский напомнил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана о судьбе Саакашвили
11 августа 2021, 21:55 • 23 • Политика
Бывший посол Азербайджана в Белоруссии оказался в центре русофобского скандала. "Наехал Мишико (Саакашвили) тогда на Россию - чем кончилось? Была пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла", - напомнил экс-дипломату Сатановский.
Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде опубликовал видео, в котором оскорбил весь русский народ и главу ЛДПР Владимира Жириновского в частности. Разразившийся скандал прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Эксперт напомнил, что поводом для нападок послужило предупреждение Жириновского, что на русских миротворцев в Карабахе лучше косо не смотреть. Потому что это может плохо кончиться.
- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Он указал, что для Грузии в этом плане всё закончилось очень печально. Страна навсегда лишилась Абхазии и Южной Осетии. И виноват в этом грузинский президент Михаил Саакашвили, так как именно он отдал приказ открыть огонь по русским казармам в Цхинвале.
- подчеркнул Сатановский.
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