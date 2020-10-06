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Сатановский намекнул, чем аукнется Эстонии блокировка Финского залива
06 октября 2020, 10:40 • 16 • Политика
Политолог Евгений Сатановский намекнул, чем аукнется Эстонии блокировка Финского залива. Он предложил стране, которая позиционирует себя как ближайший союзник Польши по НАТО, вспомнить уроки истории. "Потом на руинах договаривались", - говорит эксперт о недалёком прошлом.
Эстония заговорила о том, чтобы закрыть Финский залив для передвижения кораблей, принадлежащих России. Эта страна стала именовать себя щитом Северной Европы.
В Telegram-канале "Армагеддоныч" Сатановский напомнил, что совершенно аналогичным образом Эстония вела себя в конце 1930-х. Тогда Польша, Литва и Латвия очень рассчитывали на войну с СССР под предводительством Германии. Тогда у России не было современной военной техники, ядерного оружия, боевого опыта. Политолог отметил, что в недавнем прошлом войска США и Британии не слишком церемонились, бомбили всё подряд - и города, и мирное население.
"Есть люди, которых ничто не учит. Оказывается, есть такие же страны, и Эстония среди них. Впрочем, там и обе её соседки, и Польша", - считает Евгений Сатановский.
Он добавил, что Россию можно разбить. У шведов же получилось под Нарвой во время Петра Великого. Можно Москву разорить. Это делали татары, французы, поляки и украинцы. Только вот современные границы определил "большой прагматик" Сталин. И сколько бы раз во имя прогресса на Россию ни нападали, называя потенциальным агрессором, всё заканчивалось одинаково.
"Потом, кто остался в живых, с ней на руинах собственных стран договаривались. Но может, до Эстонии просто пока это не дошло? Не зря про их медлительность и тугодумие анекдоты ходят, что ли?!" - иронизирует Сатановский.
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