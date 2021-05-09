Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"

Политолог Евгений Сатановский дал честный прогноз, анализируя последние высказывания американских представителей о Крыме. "От Америки мало что останется", - подчеркнул политолог.

Комментировал Евгений Сатановский очередное заявление "американского начальства" о необходимости "отдать Крым Украине". Для начала, как выразился сам Сатановский, представилась возможность "вволю поиздеваться над американской инициативой". Мол, зачем же Украине отдавать Крым? А может быть, сразу Турции? Или, например, Греции? А есть же ещё и Монголия… В конце концов, Россия у Турции Крым отвоевала. А ещё раньше в тех крымских краях мало что не принадлежало "потомкам Чингисхана".

Шутки шутками, но есть и другая сторона вопроса. Сатановский предложил подумать, что США должны отдать миру, раз уж мы начали большую работу по возвращению земель. Штатам придётся отдать Флориду - прямиком Испании. А вся южная часть Америки - от Калифорнии до Техаса - отойдёт Мексике.

"Луизиану можно попытаться вручить Франции, а Аляска, с исторической точки зрения, российская. Мало ли что их купили? Не так уж дорого по нынешним временам всё это Вашингтону обошлось. А уж если всех индейцев, жителей островов Тихого океана и эскимосов посчитать претендентами на их исконные территории, от Америки мало что останется", - написал Сатановский в личном телеграм-канале "Армагеддоныч", добавив, что и остатки Америки следует отдать Великобритании. Тут недовольных совсем не останется.

В завершение политолог отметил, что "американское начальство" оказалось под воздействием эффекта Даннинга - Крюгера, поверив в собственное заблуждение.