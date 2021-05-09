Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Политика

Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"

09 мая 2021, 07:10  •  165 • Политика
Политолог Евгений Сатановский дал честный прогноз, анализируя последние высказывания американских представителей о Крыме. "От Америки мало что останется", - подчеркнул политолог.
Комментировал Евгений Сатановский очередное заявление "американского начальства" о необходимости "отдать Крым Украине". Для начала, как выразился сам Сатановский, представилась возможность "вволю поиздеваться над американской инициативой". Мол, зачем же Украине отдавать Крым? А может быть, сразу Турции? Или, например, Греции? А есть же ещё и Монголия… В конце концов, Россия у Турции Крым отвоевала. А ещё раньше в тех крымских краях мало что не принадлежало "потомкам Чингисхана".
Шутки шутками, но есть и другая сторона вопроса. Сатановский предложил подумать, что США должны отдать миру, раз уж мы начали большую работу по возвращению земель. Штатам придётся отдать Флориду - прямиком Испании. А вся южная часть Америки - от Калифорнии до Техаса - отойдёт Мексике.
"Луизиану можно попытаться вручить Франции, а Аляска, с исторической точки зрения, российская. Мало ли что их купили? Не так уж дорого по нынешним временам всё это Вашингтону обошлось. А уж если всех индейцев, жителей островов Тихого океана и эскимосов посчитать претендентами на их исконные территории, от Америки мало что останется", - написал Сатановский в личном телеграм-канале "Армагеддоныч", добавив, что и остатки Америки следует отдать Великобритании. Тут недовольных совсем не останется.
В завершение политолог отметил, что "американское начальство" оказалось под воздействием эффекта Даннинга - Крюгера, поверив в собственное заблуждение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
08 мая 2021, 22:00
НАТО не спасёт Украину: Адмирал ВМС США раскрыл суровую правду о войне с Россией
08 мая 2021, 23:50
После "взятия" Киева украинские нацисты нацелились на Москву
08 мая 2021, 23:50
Байден, отстань от России: Британцы пытаются остановить США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
02 мая 2021, 19:15
Русские дипломаты заставят СБ ООН услышать правду о "бойне в Одессе"
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.