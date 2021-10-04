Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай генерала

Евгений Сатановский рассказал о последствиях бегства США из Афганистана. По уровню глупости, бардака и провала – да, конечно, это непредсказуемо. Но не только для американцев, но и, например, для их ближайших союзников – британцев, отметил он.

Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал стратегическим провалом США, как сверхдержавы. Такое мнение высказал в телеэфире экономист и политолог Евгений Сатановский.

По его словам, по уровню глупости, бардака и провала вывод войск США из Афганистана стал сюрпризом не только для американцев, но и для их ближайших союзников британцев. Дело в буквальном смысле доходило до драк между военными.

Рассказывали мне ребята, как в аэропорту Кабула британским военным пришлось прорываться, ломая забор, потому что их не пускали через северный КПП американцы. Или о том, как шёл мордобой между офицерами,

- отметил Сатановский в эфире программы "Право знать!".

Он объяснил, что всё вышеописанное произошло из-за того, что ответственный за связь между американцами и англичанами был отпуске. Про других союзников США и говорить нечего, добавил Сатановский.

Произошедшее вдохновило не только талибов*, но и исламистов по всему миру. Это стратегический провал сверхдержавы,

- подытожил он.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.