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Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай генерала
04 октября 2021, 22:55 • 180 • Политика
Евгений Сатановский рассказал о последствиях бегства США из Афганистана. По уровню глупости, бардака и провала – да, конечно, это непредсказуемо. Но не только для американцев, но и, например, для их ближайших союзников – британцев, отметил он.
Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал стратегическим провалом США, как сверхдержавы. Такое мнение высказал в телеэфире экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его словам, по уровню глупости, бардака и провала вывод войск США из Афганистана стал сюрпризом не только для американцев, но и для их ближайших союзников британцев. Дело в буквальном смысле доходило до драк между военными.
- отметил Сатановский в эфире программы "Право знать!".
Он объяснил, что всё вышеописанное произошло из-за того, что ответственный за связь между американцами и англичанами был отпуске. Про других союзников США и говорить нечего, добавил Сатановский.
- подытожил он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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