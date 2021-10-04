Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай генерала

04 октября 2021, 22:55  •  180 • Политика
Евгений Сатановский рассказал о последствиях бегства США из Афганистана. По уровню глупости, бардака и провала – да, конечно, это непредсказуемо. Но не только для американцев, но и, например, для их ближайших союзников – британцев, отметил он.
Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал стратегическим провалом США, как сверхдержавы. Такое мнение высказал в телеэфире экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его словам, по уровню глупости, бардака и провала вывод войск США из Афганистана стал сюрпризом не только для американцев, но и для их ближайших союзников британцев. Дело в буквальном смысле доходило до драк между военными.
Рассказывали мне ребята, как в аэропорту Кабула британским военным пришлось прорываться, ломая забор, потому что их не пускали через северный КПП американцы. Или о том, как шёл мордобой между офицерами,
- отметил Сатановский в эфире программы "Право знать!".
Он объяснил, что всё вышеописанное произошло из-за того, что ответственный за связь между американцами и англичанами был отпуске. Про других союзников США и говорить нечего, добавил Сатановский.
Произошедшее вдохновило не только талибов*, но и исламистов по всему миру. Это стратегический провал сверхдержавы,
- подытожил он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





180
Источник
Похожие новости
04 октября 2021, 21:10
К каким последствиям приведёт военная миссия ЕС на Украине: Евродепутат выступил с предупреждением
04 октября 2021, 21:10
Почему США получили Нобелевку, а Россия - нет: Физиолог указал на неприглядный факт
04 октября 2021, 21:10
Запад послал Зеленскому черную метку публикацией "досье Пандоры" - эксперт
04 октября 2021, 21:10
Экс-министр Латушко заявил о полном провале Лукашенко во время интервью
04 октября 2021, 22:55
Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай генерала
04 октября 2021, 21:10
Байден обвинил республиканцев в приближении дефолта в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2021, 21:10
К каким последствиям приведёт военная миссия ЕС на Украине: Евродепутат выступил с пр...
04 октября 2021, 21:10
Почему США получили Нобелевку, а Россия - нет: Физиолог указал на неприглядный факт
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного про...
04 октября 2021, 21:10
Байден обвинил республиканцев в приближении дефолта в США
04 октября 2021, 22:55
"Энергетический кризис": поляки обвинили Евросоюз в борьбе с российским газом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 12:50
Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике
30 сентября 2021, 14:35
«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.