Сатанинский танец лжи и «Томагавков» • 134 • Аналитика



В атаке США, Британии и Франции против Сирии концентрированная ложь и крылатые ракеты действовали совместно, продемонстрировав свой сатанинский танец. Да, можно сказать о том, что он не нанес существенного ущерба сирийской армии. Да, Сирии удалось с помощью старых, еще советских, средств ПВО минимизировать человеческие потери (в разных источниках упоминалось о трех или шести раненых мирных жителях). Но ложь… Невероятная ложь, которая, согласно учению доктора Геббельса, чем более чудовищная, тем легче в нее поверят… Она продолжает свой «танец» после того, как его закончили «Томагавки». И может привести к еще более страшным последствиям.









Можно шутить и издеваться над агрессорами, которые разбомбили старый Научно-исследовательский центр в квартале Барзе города Дамаск. Этот Центр ранее бомбил Израиль, и, возможно, он был после этого заброшен. Можно радоваться тому, что, по данным Генштаба России, большинство «умных» и «хороших» трамповых ракет было сбито старым оружием, которое находится вооружении сирийской армии. Можно выдвигать различные теории о «договорняке» и т. д.



Но главное, акт агрессии от этого не перестает быть военным преступлением, заслуживающим самого решительного осуждения. Более того, виновники этой агрессии, по всем мыслимым и немыслимым законам, должны были бы понести наказание. Но механизмов для этого в нынешней мировой системе нет. Поэтому они не в тюрьме, а в эфире. И еще долго будут лгать всем нам о происходящем в Сирии и о своей «благородной» миссии, которая якобы направлена на защиту мирных жителей.



А если представить себе, что химическое оружие, о котором говорили Вашингтон, Лондон, Париж и их «мелкие шавки», действительно было в зданиях, которые бомбили? Да хотя бы — в том же научно-исследовательском центре в Барзе? Вокруг объекта — густонаселенный район. Если бы там находились отравляющие вещества, то преступление агрессоров было бы намного более масштабным — они отравили бы весь квартал. И это — защита мирных граждан? А в результате, жителей района спасло только то, что никакого химоружия там не было.



К сожалению, самый главный результат случившегося — это сам тот факт, что восторжествовала ложь, которая привела к акту насилия над суверенным государством. Прецедент уже не первый: ранее на густой лжи были замешаны нападения на Югославию, Ирак, Ливию. Но в сирийской войне хищники сделали очень важный шаг: от угроз и шантажа перешли к реальным преступным действиям.



«Окно Овертона» в действии. Сначала Вашингтон вместе с так называемой антитеррористической коалицией утверждал, будто бы вторжение в Сирию не направлено против ее армии и руководства (несмотря на то, что против Дамаска США выступали с самого начала конфликта). Якобы это — исключительно борьба против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Под этим прикрытием силы «коалиции» разрушали объекты инфраструктуры Сирии, строили свою базу в Эт-Танфе и тренировочные лагеря для «умеренной оппозиции» и делали прочие темные дела. Одной рукой «боролись» против ИГИЛ, другой — спасали ее боевиков от, казалось бы, неминуемого воздействия. Но все это шло под вывеской «борьбы с терроризмом», и в прямое столкновение с сирийской армией «коалиция» до поры, до времени не вступала.



Затем все чаще и чаще стали поступать вести о том, что США с союзниками наносит удары уже по армии САР. Сначала якобы случайно, затем — уже не случайно, а ради мифической самообороны. При этом следовали заявления американской стороны о том, что она по-прежнему не желает прямого столкновения с армией той страны, куда силы коалиции столь бесцеремонно вломились. Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго



В прошлом году провокация с химоружием привела к преступной атаке США на аэродром сирийской армии «Шайрат». Еще один шаг к тому, что происходит в настоящее время, еще один укус хищника, пробующего добычу на вкус и озирающегося — нет ли того, кто ему помешает.



Теперь дело дошло до того, что Вашингтон полагает, что «вершит справедливость» (как высказалась на одном из заседаний Совета безопасности ООН постпред США Никки Хейли). Эта «борьба за справедливость» означает, что теперь Белый дом и Пентагон присвоили себе право бомбить в Сирии вообще все, что угодно. И такой удар состоялся в четыре часа утра 14 апреля.



С каждым разом возрастает не только мощность и масштаб атаки, но и чудовищность лжи, и беспардонность антисирийских заявлений. Что мы увидим в следующий раз, когда где-то в кабинете Белого дома или Пентагона (или, может быть, Елисейского дворца) решат, что где-то там в Сирии снова применили мифическое химоружие? Ковровые бомбардировки Дамаска, Алеппо и других городов? Атаки против российских военных объектов?



А почва для новых нападений (которые могут стать еще более агрессивными и кровавыми) уже подготавливается. Она щедро удобряется ложью. Причем, той ложью, которой место — на свалке истории. Ничего нового, кроме вранья о сирийском химоружии, даже и придумать преступники не могут. Или не хотят. Зачем, если эта ложь работает?



Агрессор расширяет и географию своих действий. Санкции из-за Сирии грозят уже России. Одновременно Трамп пытается ослабить Иран, даже выйти из сделки по ядерному оружию с этой страной и таким образом ввести против этой страны очередные санкции. Причины этого нового витка неприязни к Ирану прямо не объявляются, но одной из них может быть тот факт, что Иран — союзник Сирии. Можно ожидать и здесь дальнейшего расширения: в опасности любая страна, посмевшая выразить с Дамаском и Москвой свою солидарность. Например, могут последовать лозунги о необходимости «демократизировать» Боливию, которая ведет себя в Совбезе ООН достаточно смело (именно эта страна, совместно с Китаем, поддержала стремление России осудить агрессию в отношении Сирии, когда Казахстан, один из ближайших партнеров России, отказался это сделать). Ну и, разумеется, антикитайские шаги также могут быть предприняты Вашингтоном, в том числе и ради отместки за эту позицию в СБ ООН.



К сожалению, отсутствие осуждения агрессии Совбезом ООН, безнаказанность нарушителей международного права и Устава ООН готовит базу для новых сатанинских атак, причем не только в отношении Сирии. И число жертв этих атак может быть намного большим — спишут на побочные жертвы при «защите демократии». Что опаснее: ложь или оружие? Конечно, оружие: оно убивает реально. Конечно, ложь: она способна погубить большее количество людей. И то, и другое опасно одинаково, а ложь — тоже оружие. Все три ответа будут правильными.В атаке США, Британии и Франции против Сирии концентрированная ложь и крылатые ракеты действовали совместно, продемонстрировав свой сатанинский танец. Да, можно сказать о том, что он не нанес существенного ущерба сирийской армии. Да, Сирии удалось с помощью старых, еще советских, средств ПВО минимизировать человеческие потери (в разных источниках упоминалось о трех или шести раненых мирных жителях). Но ложь… Невероятная ложь, которая, согласно учению доктора Геббельса, чем более чудовищная, тем легче в нее поверят… Она продолжает свой «танец» после того, как его закончили «Томагавки». И может привести к еще более страшным последствиям.Можно шутить и издеваться над агрессорами, которые разбомбили старый Научно-исследовательский центр в квартале Барзе города Дамаск. Этот Центр ранее бомбил Израиль, и, возможно, он был после этого заброшен. Можно радоваться тому, что, по данным Генштаба России, большинство «умных» и «хороших» трамповых ракет было сбито старым оружием, которое находится вооружении сирийской армии. Можно выдвигать различные теории о «договорняке» и т. д.Но главное, акт агрессии от этого не перестает быть военным преступлением, заслуживающим самого решительного осуждения. Более того, виновники этой агрессии, по всем мыслимым и немыслимым законам, должны были бы понести наказание. Но механизмов для этого в нынешней мировой системе нет. Поэтому они не в тюрьме, а в эфире. И еще долго будут лгать всем нам о происходящем в Сирии и о своей «благородной» миссии, которая якобы направлена на защиту мирных жителей.А если представить себе, что химическое оружие, о котором говорили Вашингтон, Лондон, Париж и их «мелкие шавки», действительно было в зданиях, которые бомбили? Да хотя бы — в том же научно-исследовательском центре в Барзе? Вокруг объекта — густонаселенный район. Если бы там находились отравляющие вещества, то преступление агрессоров было бы намного более масштабным — они отравили бы весь квартал. И это — защита мирных граждан? А в результате, жителей района спасло только то, что никакого химоружия там не было.К сожалению, самый главный результат случившегося — это сам тот факт, что восторжествовала ложь, которая привела к акту насилия над суверенным государством. Прецедент уже не первый: ранее на густой лжи были замешаны нападения на Югославию, Ирак, Ливию. Но в сирийской войне хищники сделали очень важный шаг: от угроз и шантажа перешли к реальным преступным действиям.«Окно Овертона» в действии. Сначала Вашингтон вместе с так называемой антитеррористической коалицией утверждал, будто бы вторжение в Сирию не направлено против ее армии и руководства (несмотря на то, что против Дамаска США выступали с самого начала конфликта). Якобы это — исключительно борьба против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Под этим прикрытием силы «коалиции» разрушали объекты инфраструктуры Сирии, строили свою базу в Эт-Танфе и тренировочные лагеря для «умеренной оппозиции» и делали прочие темные дела. Одной рукой «боролись» против ИГИЛ, другой — спасали ее боевиков от, казалось бы, неминуемого воздействия. Но все это шло под вывеской «борьбы с терроризмом», и в прямое столкновение с сирийской армией «коалиция» до поры, до времени не вступала.Затем все чаще и чаще стали поступать вести о том, что США с союзниками наносит удары уже по армии САР. Сначала якобы случайно, затем — уже не случайно, а ради мифической самообороны. При этом следовали заявления американской стороны о том, что она по-прежнему не желает прямого столкновения с армией той страны, куда силы коалиции столь бесцеремонно вломились.В прошлом году провокация с химоружием привела к преступной атаке США на аэродром сирийской армии «Шайрат». Еще один шаг к тому, что происходит в настоящее время, еще один укус хищника, пробующего добычу на вкус и озирающегося — нет ли того, кто ему помешает.Теперь дело дошло до того, что Вашингтон полагает, что «вершит справедливость» (как высказалась на одном из заседаний Совета безопасности ООН постпред США Никки Хейли). Эта «борьба за справедливость» означает, что теперь Белый дом и Пентагон присвоили себе право бомбить в Сирии вообще все, что угодно. И такой удар состоялся в четыре часа утра 14 апреля.С каждым разом возрастает не только мощность и масштаб атаки, но и чудовищность лжи, и беспардонность антисирийских заявлений. Что мы увидим в следующий раз, когда где-то в кабинете Белого дома или Пентагона (или, может быть, Елисейского дворца) решат, что где-то там в Сирии снова применили мифическое химоружие? Ковровые бомбардировки Дамаска, Алеппо и других городов? Атаки против российских военных объектов?А почва для новых нападений (которые могут стать еще более агрессивными и кровавыми) уже подготавливается. Она щедро удобряется ложью. Причем, той ложью, которой место — на свалке истории. Ничего нового, кроме вранья о сирийском химоружии, даже и придумать преступники не могут. Или не хотят. Зачем, если эта ложь работает?Агрессор расширяет и географию своих действий. Санкции из-за Сирии грозят уже России. Одновременно Трамп пытается ослабить Иран, даже выйти из сделки по ядерному оружию с этой страной и таким образом ввести против этой страны очередные санкции. Причины этого нового витка неприязни к Ирану прямо не объявляются, но одной из них может быть тот факт, что Иран — союзник Сирии. Можно ожидать и здесь дальнейшего расширения: в опасности любая страна, посмевшая выразить с Дамаском и Москвой свою солидарность. Например, могут последовать лозунги о необходимости «демократизировать» Боливию, которая ведет себя в Совбезе ООН достаточно смело (именно эта страна, совместно с Китаем, поддержала стремление России осудить агрессию в отношении Сирии, когда Казахстан, один из ближайших партнеров России, отказался это сделать). Ну и, разумеется, антикитайские шаги также могут быть предприняты Вашингтоном, в том числе и ради отместки за эту позицию в СБ ООН.К сожалению, отсутствие осуждения агрессии Совбезом ООН, безнаказанность нарушителей международного права и Устава ООН готовит базу для новых сатанинских атак, причем не только в отношении Сирии. И число жертв этих атак может быть намного большим — спишут на побочные жертвы при «защите демократии». Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 134 Источник Похожие новости Время взрывать периметр? Возвращение потерянных берегов «Противостоять цивилизации Антихриста»: Христиане становятся ключевой миротворческой силой

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