Сатанинская пляска на пепле «одесской Хатыни» • 165 • Аналитика







Кроме того, этот день провел черту, навсегда разделившую граждан Украины на два лагеря. В одном — люди, которые не приемлют сожжения других людей за их политические взгляды. В другом — те, кто кричит о «перемоге» и грозит: «Можем повторить…»





Спустя четыре года после «одесской Хатыни» представители второго лагеря в очередной раз «пробили дно». Они решили устроить праздник и отметить его нацистским шествием.



Даже российские либералы во главе с Ельциным, которые в начале 90-х бурно радовались своим «победам», не решились после трагических событий осени 1993 года объявить 4 октября «днем победы демократии» (хотя отдельные лица выдвигали даже такую идею). А украинские радикалы — решились. И «демократическая» майданная власть им не запретила устроить демонстрацию… на пепле сожженных сограждан.



Однако Одесса продемонстрировала, что она все-таки жива, несмотря на массированную кампанию устрашения, которая длится с того самого дня — уже четыре года.



А запугивали по-серьезному. Так было и раньше — в предыдущие годы. Но в этот раз, поскольку националисты готовили свою сатанинскую акцию, они хотели быть единственными, кто выйдет на улицы черноморского города. «Не надо из праздника делать траур», — говорили они. «Сидите дома», — предупреждали всех, кто посмеет принести цветы на место трагедии.



Угрозы не помогли. Тысячи людей шли и шли к Дому профсоюзов. С цветами и черными шарами…



К неонацистам, которые пытались сорвать траурную акцию, присоединились и укровласти. Как часто бывает, территория возле Дома профсоюзов оказалась «заминированной». Это такой предлог, чтобы оцепить ее и задержать пришедших с цветами людей на несколько часов. Впрочем, многие одесситы, уже наученные горьким опытом, принесли цветы ранее.



Все могло бы закончиться еще более драматично, если бы не удалось предотвратить столкновения и развести враждующие стороны. Скорее всего, дело в том, что майданный режим все-таки вынужден оглядываться на мнение мирового сообщества.



Правда, при словосочетании «мировое сообщество» порой хочется плеваться, видя, как определенные силы прикрывают им свои злодейства по всему земному шару. Но иногда оно все-таки работает так, как надо.



В преддверии 2 мая американские правозащитники из Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) направили в Киев обращение, в котором призвали обеспечить безопасность людей, которые придут почтить память погибших четыре года назад. Кстати, павшие названы «активистами, выступавшими за демократию».



Авторы послания подчеркнули, что люди, принимающие участие в памятных мероприятиях, неоднократно подвергались агрессии со стороны праворадикальных группировок. По оценке правозащитников, эти группировки придерживаются взглядов, которые схожи с нацистскими времен Второй мировой войны. Копию своего письма активисты направили и американским властям.



В Одессу для освещения акции памяти должен был прибыть итальянский журналист Джованни Джорджио Бьянчи. Но украинская хунта не пустила его в страну. Однако сам факт того, что иностранные журналисты не оставляют данную тему без внимания, тоже является сдерживающим. Властям приходится думать, как не допустить расправ разъяренных радикалов, в масках и с битами, над теми, кто идет с гвоздиками и черными воздушными шарами.



Все-таки без эксцессов не обошлось. Неонацисты запустили над местом трагедии беспилотник, к которому прикрепили ненавистный одесситам черно-красный бандеровский флаг. Одного участника траурной акции жестоко избили только за то, что он нес цветы. Провокационный перфоманс как стиль израильской политики



Одесситы отмечают, что на этот раз людей, которые чтили память сожженных, было намного больше, чем в предыдущие разы. Видимо, сказалось циничное намерение праворадикалов отпраздновать траурный день, объявив его днем своей «перемоги»… Город-герой решил показать, что он остается таковым.



С цветами к Дому профсоюзов пришли тысячи людей. Что же касается неонацистского «марша победы», то он едва собрал, по разным оценкам, от 700 до 1000 человек.



«Правый сектор», партия «Национальный корпус» (экстремистские организации, запрещенные в РФ), «Свобода» и другие радикалы прошлись от парка Шевченко до Соборной площади, скандируя типичные для себя лозунги: «Слава нации!» и «Смерть ворогам!» В преддверии этой человеконенавистнической демонстрации один из ее организаторов заявил, что тех, кто сгорел в Доме профсоюзов, он людьми вообще не считает, а их убийство не является преступлением. Да и вообще, как сказал один из лидеров «евромайдана» Тягнибок, это было не убийство, а «демонстрация украинской силы»…



Далеко не все в мире, даже на Западе, согласны с такой оценкой «борцов за свободу». Акции памяти погибших 2 мая 2014 года прошли и в Европе — в частности, в центре Рима и в Брюсселе, перед резиденцией Европарламента. Память жертв «Одесской Хатыни» почтили и в Москве — у посольства Украины.



Пока кто-то помнит погибших, они живы. А вот те, кто пляшет на их пепле, ходят шествиями, кричат экстремистские лозунги, угрожают и даже нападают, уже мертвы, хотя не осознают этого. Черный день 2 мая 2014 года разделил жизнь многих людей на «до» и «после». И не только жизнь родственников тех, кто был заживо сожжен в Доме профсоюзов или добит бесчинствующими неонацистами. И даже не только для одесситов. Трагедия потрясла и Россию, и адекватных людей на Украине, да и во всем мире были люди, которые ужаснулись.Кроме того, этот день провел черту, навсегда разделившую граждан Украины на два лагеря. В одном — люди, которые не приемлют сожжения других людей за их политические взгляды. В другом — те, кто кричит о «перемоге» и грозит: «Можем повторить…»Спустя четыре года после «одесской Хатыни» представители второго лагеря в очередной раз «пробили дно». Они решили устроить праздник и отметить его нацистским шествием.Даже российские либералы во главе с Ельциным, которые в начале 90-х бурно радовались своим «победам», не решились после трагических событий осени 1993 года объявить 4 октября «днем победы демократии» (хотя отдельные лица выдвигали даже такую идею). А украинские радикалы — решились. И «демократическая» майданная власть им не запретила устроить демонстрацию… на пепле сожженных сограждан.Однако Одесса продемонстрировала, что она все-таки жива, несмотря на массированную кампанию устрашения, которая длится с того самого дня — уже четыре года.А запугивали по-серьезному. Так было и раньше — в предыдущие годы. Но в этот раз, поскольку националисты готовили свою сатанинскую акцию, они хотели быть единственными, кто выйдет на улицы черноморского города. «Не надо из праздника делать траур», — говорили они. «Сидите дома», — предупреждали всех, кто посмеет принести цветы на место трагедии.Угрозы не помогли. Тысячи людей шли и шли к Дому профсоюзов. С цветами и черными шарами…К неонацистам, которые пытались сорвать траурную акцию, присоединились и укровласти. Как часто бывает, территория возле Дома профсоюзов оказалась «заминированной». Это такой предлог, чтобы оцепить ее и задержать пришедших с цветами людей на несколько часов. Впрочем, многие одесситы, уже наученные горьким опытом, принесли цветы ранее.Все могло бы закончиться еще более драматично, если бы не удалось предотвратить столкновения и развести враждующие стороны. Скорее всего, дело в том, что майданный режим все-таки вынужден оглядываться на мнение мирового сообщества.Правда, при словосочетании «мировое сообщество» порой хочется плеваться, видя, как определенные силы прикрывают им свои злодейства по всему земному шару. Но иногда оно все-таки работает так, как надо.В преддверии 2 мая американские правозащитники из Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) направили в Киев обращение, в котором призвали обеспечить безопасность людей, которые придут почтить память погибших четыре года назад. Кстати, павшие названы «активистами, выступавшими за демократию».Авторы послания подчеркнули, что люди, принимающие участие в памятных мероприятиях, неоднократно подвергались агрессии со стороны праворадикальных группировок. По оценке правозащитников, эти группировки придерживаются взглядов, которые схожи с нацистскими времен Второй мировой войны. Копию своего письма активисты направили и американским властям.В Одессу для освещения акции памяти должен был прибыть итальянский журналист Джованни Джорджио Бьянчи. Но украинская хунта не пустила его в страну. Однако сам факт того, что иностранные журналисты не оставляют данную тему без внимания, тоже является сдерживающим. Властям приходится думать, как не допустить расправ разъяренных радикалов, в масках и с битами, над теми, кто идет с гвоздиками и черными воздушными шарами.Все-таки без эксцессов не обошлось. Неонацисты запустили над местом трагедии беспилотник, к которому прикрепили ненавистный одесситам черно-красный бандеровский флаг. Одного участника траурной акции жестоко избили только за то, что он нес цветы.Одесситы отмечают, что на этот раз людей, которые чтили память сожженных, было намного больше, чем в предыдущие разы. Видимо, сказалось циничное намерение праворадикалов отпраздновать траурный день, объявив его днем своей «перемоги»… Город-герой решил показать, что он остается таковым.С цветами к Дому профсоюзов пришли тысячи людей. Что же касается неонацистского «марша победы», то он едва собрал, по разным оценкам, от 700 до 1000 человек.«Правый сектор», партия «Национальный корпус» (экстремистские организации, запрещенные в РФ), «Свобода» и другие радикалы прошлись от парка Шевченко до Соборной площади, скандируя типичные для себя лозунги: «Слава нации!» и «Смерть ворогам!» В преддверии этой человеконенавистнической демонстрации один из ее организаторов заявил, что тех, кто сгорел в Доме профсоюзов, он людьми вообще не считает, а их убийство не является преступлением. Да и вообще, как сказал один из лидеров «евромайдана» Тягнибок, это было не убийство, а «демонстрация украинской силы»…Далеко не все в мире, даже на Западе, согласны с такой оценкой «борцов за свободу». Акции памяти погибших 2 мая 2014 года прошли и в Европе — в частности, в центре Рима и в Брюсселе, перед резиденцией Европарламента. Память жертв «Одесской Хатыни» почтили и в Москве — у посольства Украины.Пока кто-то помнит погибших, они живы. А вот те, кто пляшет на их пепле, ходят шествиями, кричат экстремистские лозунги, угрожают и даже нападают, уже мертвы, хотя не осознают этого. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 165 Источник Похожие новости Нужны ли России авианосцы? Взгляд под сирийским углом «Северный поток – 2»: морковка для Европы Новый формат украинского самоуничтожения

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