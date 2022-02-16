«Саша фром Раша»: RT снял фильм о возвращении в Россию петербуржца, усыновлённого американцами 25 лет назад

Русская редакция RT сняла документальный фильм о 35-летнем жителе США Алексе Пике. Молодой человек родился в Ленинграде, но из-за семейных проблем вместе с братом и сестрой оказался в детдоме, откуда их в конце 1990-х годов усыновила пара из США. Прожив более 20 лет в Америке, Алекс решил вернуться в Россию и отыскать родную мать.

В апреле 2021 года в русскую редакцию RT пришло письмо от 35-летнего жителя США Алекса Пика. Молодой человек рассказывал, что его настоящее имя Александр Тимофеев. Он родился в Ленинграде в 1986 году. Когда ему было восемь лет, из-за семейных проблем Алекс вместе с младшими братом и сестрой попал в детдом . В 1997 году их усыновила супружеская пара из Америки — так они оказались в США.

Ошибка в документах

В письме Алекс подчёркивал, что все эти годы он хотел вернуться на родину и отыскать мать.

«Я помню двор, где мы жили. Это на Московском проспекте. Последний раз я видел маму зимой. Я играл во дворе и должен был возвращаться домой к ужину, но ко мне подошёл милиционер и попросил пройти с ним в машину. Там уже сидела мама. Нас отвезли в отделение, и последним, что она мне сказала, было: «Надеюсь, скоро опять увидимся». Больше мы не встречались», — вспоминал Алекс.

Когда он занялся подготовкой документов для возвращения на родину, выяснилось, что в деле об усыновлении была допущена ошибка. Бумаги тогда подписывал обычный судья штата, а не федеральный, поэтому молодой человек, проживший в Америке почти 24 года, не являлся гражданином США.

Алекс просил RT помочь ему вернуться в Россию.

Редакция запросила у жителя США копии документов, подтверждающих его рассказ, а также справку об отсутствии судимости.

В свою очередь, генконсульство РФ в Хьюстоне провело проверку, по итогам которой в сентябре выдало Алексу российский паспорт, и вскоре он вылетел в Москву.

«Я чувствую себя русским»

В столице России Алекс снял квартиру и устроился репетитором английского языка в частный детский сад.

«Я рад, что за довольно короткое время мне удалось найти хорошее жильё, работу и достойную зарплату, чтобы начать жизнь заново. Пока всё идёт так, как я загадывал», — рассказывает Алекс.

По его словам, россияне очень отзывчивы и добры, и это поражает.

«Больше всего меня потрясает, как люди взаимодействуют между собой. Все стремятся друг другу помочь. Сейчас я чувствую себя русским больше, чем когда-либо», — говорит мужчина.

Помимо основной деятельности, Алекс трудится волонтёром в Музее авиации в Монино: проводит экскурсии, помогает с ремонтом авиационной техники. В свободное время посещает фитнес-клуб, а также берёт уроки русского.

Алекс Пик в Санкт-Петербурге

RT

На новогодних праздниках Алекс вместе с командой RT отправился в город своего детства — Санкт-Петербург, чтобы разузнать информацию о своей матери и отыскать дом, где он жил.

В городе детства

Проезжая по улицам Санкт-Петербурга, Алекс вспомнил и узнал родной дом на Московском проспекте рядом с гостиницей «Украина».

По его словам, мало что изменилось в этих местах с тех пор, как он гулял здесь ребёнком.

Алекс также узнал квартиру, в которой жил до тех пор, пока не оказался в детдоме. Однако соседи не вспомнили ни Алекса, ни его мать, но подтвердили, что в указанной коммунальной квартире проживала пожилая женщина с маленькой собачкой. Её хорошо помнит и сам Алекс.

RT удалось найти мужчину, знавшего мать Алекса. Он рассказал, что в какой-то момент Светлана Тимофеева бесследно исчезла, и её дальнейшая судьба ему неизвестна.

«Это было более десяти лет назад. Она просто пропала. Я не знаю, что с ней случилось», — рассказал собеседник RT.

Как выяснил RT, мать Алекса скончалась в апреле 2012 года. Женщина сама была сиротой из детдома и никаких родственников не имела.

«Правда оказалась горькой. До последнего хотелось надеяться, что она жива и здорова. Теперь я приложу все усилия, чтобы найти её могилу, потому что хочу почтить её память. Никому не пожелаю проходить через такое», — вздыхает Алекс.

Также в Санкт-Петербурге Алекс узнал, что в апреле этого года детский дом, в котором он воспитывался, будет отмечать юбилей — запланирована встреча «выпускников». По словам Алекса, он уже решил, что обязательно приедет на встречу.

Помимо этого, у Алекса есть мечта — работа в Объединённой авиастроительной корпорации.

«Я считаю, что они лидеры во всех сферах аэрокосмических технологий. И даже если я буду работать простым техником или менеджером по логистике, но на новейшем самолёте МС-21 с полностью российским двигателем ПД-14, я буду знать, что и мой скромный труд двигает Россию вперед. И вместе с тем я смогу продолжить свою карьеру в авиации — это ли не мечта, ставшая явью?», — говорит Алекс.

Также смотрите фильм на сайте RTД.