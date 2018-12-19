SAS едет на сафари в Донбасс: По зубам ли британской элите защитники Горловки

В ДНР обнародовали информацию о возможном участии британской SAS в спецоперациях под Горловкой. Однако в экспертных кругах подобный сценарий вызывает вполне оправданный скептицизм. О нюансах сложившейся ситуации – в материале Царьграда

Автор:

Павленко Дмитрий

Над Донбассом продолжают сгущаться тучи. Украина стягивает к линии соприкосновения дополнительные соединения живой силы и боевой техники. По информации разведки ДНР, противник перенёс дату и направление готовящегося удара. Так, наибольшая концентрация украинских вооружённых формирований зафиксирована на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Предположительный срок перехода в наступление – 24-25 декабря, как раз накануне завершения действия режима военного положения, введённого Петром Порошенко в десяти украинских регионах.

Ожидается, что в «новогоднем наступлении» украинских вооружённых формирований примут участие и военнослужащие стран НАТО, наличие которых фиксируют разведывательные службы народных республик.

Как заявил 18 декабря этого года официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, в районе Горловки обнаружено присутствие военнослужащих британской SAS (Special Air Service) – элитного десантного спецподразделения, предназначенного для выполнения специальных задач в тылу противника.

По нашим данным, военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции. Чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ,

- подчеркнул Безсонов.

Он также добавил, что в ДНР готовы к встрече с британским спецназом, которая может оказаться для НАТОвских профессионалов весьма «неприятным сюрпризом».