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«Сармат»: Умрут не все, но Штатов действительно не будет

30 января 2019, 17:24  •  196 • Политика
В США начали производство ядерных боеголовок малой мощности. В России ответ готовится асимметричный: одна ракета «Сармат» гарантированно уничтожает такой штат, как Техас, а десять — Соединённые Штаты полностью. Так считают военные эксперты
Автор:
Покровский Александр
Две новости практически нос к носу встретились в информационном пространстве. Вчера по нему белым стратегическим лебедем Ту-160 прогрохотало мнение военного эксперта Алексея Леонкова о том, что ядерный конфликт с Россией станет для США смертным приговором благодаря ракетам «Сармат», десяти единиц которых хватит для уничтожения Штатов. Сегодня — о том, что Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США приступило к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2. С их помощью американцы, оказывается, хотят повысить свои шансы в ядерном «сдерживании» России.
А Россия просто спать не может от того, как ей хочется ядерно разнуздаться…
Малый точечный удар против большого будабума
Что бы ни говорила сегодня американская пресса, но в истории опять останется то, что это США развязали новый виток ядерной петли, способной удавить всё человечество. Здесь развёрнуто производство первой партии ядерных боеголовок W76-2. Уже в конце нынешнего года их намереваются передать военно-морским силам. Там ими оснастят баллистические ракеты Trident II, которые стоят на 14 имеющихся у США стратегических подводных лодках класса «Огайо». На каждой подлодке — по 24 ракеты, что даёт в сумме 336 возможных ядерных грибов над целями в России.
Trident II. Фото: www.globallookpress.com
Россия может этому противопоставить — если говорить о подводных лодках — три стратегических ракетных крейсера проекта 955 «Борей» — 16 ракет «Булава» с 10 боеголовками каждая, пять лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» — 16 ракет «Лайнер» с 4 боевыми блоками каждая, одна лодка проекта 667БДР «Кальмар» — 16 ракет Р-29Р с 7 боевыми блоками. Итого, как видим, 480 потенциальных ядерных взрывов только у «Бореев». А всего — 952 блока мощностью по 100-150 килотонн.
Хватит на Америку? Вполне. Но и у Штатов не только «Огайо» оснащены ядерными боезарядами… По оценкам американских же экспертов, общее количество ядерных боевых блоков у США составляет 6,8 тыс. единиц.

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