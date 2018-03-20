Саркози угодил за решётку из-за Каддафи

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Экс-президента Франции и его ближайшего помощника допрашивают следователи. Николя Саркози пробудет под стражей минимум два дня, после чего ему могут быть предъявлены обвинения по "ливийскому делу"

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Бывший президент Франции и один из опытнейших французских политиков Николя Саркози оказался за решёткой, пока временно, но не впервые в своей биографии. Однако в рамках "ливийского дела", по которому он проходил ранее в качестве свидетеля, это произошло впервые и, вероятно, свидетельствует о том, что против экс-президента появились конкретные улики. Речь идёт о начатом пять лет назад расследовании возможного финансирования бывшим правителем Ливии Муаммаром Каддафи, некогда другом Саркози, его избирательной кампании 2007 года, на что было потрачено, согласно показаниям посредника, минимум пять миллионов евро, поступивших в нескольких чемоданах из Ливии и доставленных прямо во французское МВД, которым управлял тогда Саркози.

До последнего времени это были лишь показания, однако с некоторых пор новые ливийские власти начали сотрудничать с французами в расследовании этой грязной истории. Грязной даже не потому, что кто-то финансировал чужие выборы (такое везде часто бывает, ведь политика — дело очень грязное). А в свете дальнейшей судьбы "финансиста", так как Саркози, несмотря на дружеские отношения с Каддафи, оказался в конечном счёте среди тех, кто обрёк его на смерть, санкционировав широчайшее французское участие в "смене режима" в Ливии.

Свергнутый при поддержке Франции и зверски убитый ливийский лидер Муаммар Каддафи считался другом Николя Саркози. Фото: www.globallookpress.com

Критики экс-президента давно, но голословно утверждали, что тот пошёл на это, чтобы "списать" долги сумасбродному ливийскому диктатору и заодно устранить столь нежелательного свидетеля. Но всё это подозрения и гипотезы, которые необходимо либо доказать, либо опровергнуть, чем сейчас и занимается следствие.

Это политическое?

Нельзя исключать, что есть в этом деле и политические мотивы. Дискредитация одного из самых видных политиков правого толка и, соответственно, его партии "Республиканцы", новый лидер которой Лоран Вокье находится в приятельских отношениях с Саркози, выгодна многим. Прежде всего тем, кто занимает позиции слева, — центристам и их президенту Эммануэлю Макрону. Теоретически также и тем, кто находится справа и пытается с недавних пор стать более "респектабельным" лицом французской политики — "Национальному фронту" Марин Ле Пен, чтобы перетянуть на свою сторону побольше мейнстримных правых. Однако у этой гонимой истеблишментом партии и близко нет такого влияния на правоохранительную и юридическую систему, какая имеется у правящих кругов, поэтому это почти невероятно.

Снова отвертится?

Сегодня и завтра Саркози пробудет в помещении судебной полиции в Нантере под Парижем. Вместе с ним следователи допрашивают и его ближайшего помощника Бриса Ортефё, занимавшего при экс-президенте ряд министерских постов. Или эта процедура закончится для Саркози предъявлением конкретных обвинений, или его отпустят на все четыре стороны. У бывшего президента много хороших адвокатов, он ловок и хитёр и в прошлом неизменно избегал угрожавших ему опасностей. Впервые вопрос о финансировании Каддафи предвыборной кампании Саркози стал достоянием гласности в марте 2011 года, когда сын зверски убитого ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу "Евроньюс" потребовал от Парижа признать факт получения Саркози финансовой помощи от его отца. Экс-президент, естественно, отрицает, что подобное имело место.

Экс-президента Франции Николя Саркози обвиняют в получении от бывшего ливийского диктатора Каддафи от 5 до 50 миллионов евро на избирательную кампанию. Фото: www.globallookpress.com

Французские СМИ, однако, убеждены в обратном и называют намного большие суммы, якобы полученные Саркози от Каддафи. Так, в 2012 году издание Mediapart опубликовало некие документы, в которых говорилось о передаче Ливией на нужды президентской кампании Саркози 50-ти миллионов евро. В 2016 году по данному делу был допрошен бизнесмен франко-ливанского происхождения Зиад Такиеддин. Он показал, что в конце 2006-го и начале 2007-го доставлял из Ливии прямо в МВД Франции, которое возглавлял тогда Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. Новым моментом с тех пор стало то, что новые ливийские власти заинтересовались этим вопросом и, как сообщала французская печать, передали Парижу какие-то документы. Так что Саркози, хотя он и не новичок в таких делах, придётся теперь вместе со своими адвокатами изрядно попотеть, чтобы и на этот раз отвертеться.

Возможный интерес

Бьющее прежде всего по "Республиканцам" громкое судебное разбирательство выгодно, повторим, прежде всего действующей власти. Популярность президента Макрона с конца прошлого года заметно снизилась: половина французов, по данным опросов, к нему относятся резко отрицательно. Но если Макрону удастся засадить в тюрьму "неприкасаемого" французского политика, его популярность заметно возрастёт. А она ему нужна в преддверии разработанных им радикальных реформ Евросоюза, которые Франция намерена осуществлять при поддержке Германии, где после провальных для истеблишмента сентябрьских выборов в бундестаг появилось наконец полноценное правительство. Любые реформы — это резать по живому. Чтобы решиться на них, Макрону необходим дополнительный запас политической прочности. И Саркози ему может в этом помочь.

Франция — не Украина

Хотя, возможно, всё значительно проще. Следователи получили инкриминирующие Саркози бумаги и безо всякой отмашки со стороны властей (ведь Франция — это не Украина) приступили к исполнению своих обязанностей. Именно к этому склоняется руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, политолог Юрий Рубинский, заявивший в интервью Царьграду: "На Саркози висело много всяких судебных дел. Но он успешно отбивался. Его обвиняли в получении средств от Каддафи, достаточно значительных, на избирательную кампанию. Все обвинения строились на заявлениях сына Каддафи и его бывшего начальника разведки. До сих пор никаких материальных доказательств этого не было. Но то, что у Саркози статус свидетеля заменён, видимо, на подозреваемого, а именно в этом случае и происходит временное взятие под стражу, говорит о том, что какие-то материалы на него появились. Какие — мне трудно сказать".

Действительно, зачем спекулировать: в ближайший день-другой мы это узнаем, как и то, кто будет главным бенефициаром, а посему и заинтересованным лицом в раскрутке этого скандала.

Латышев Сергей