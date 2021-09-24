Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"

Одним из самых обсуждаемых событий в карьере Сарданы Авксентьевой в бытность мэром Якутска стали волнения и акции протеста против мигрантов в городе на волне резонансного преступления. Когда казалось, что до бунта один шаг, состоялась встреча с людьми. "Было страшно. Чисто по-человечески", - призналась политик в эфире "Первого русского".

Гостьей студии "Первого русского" стала бывший мэр Якутска, а сегодня представитель партии "Новые люди" Сардана Авксентьева. Юрий Пронько в эфире "Царьград. Главное" предложил собеседнице жёсткий разговор, в том числе на неудобные темы. И градус беседы, действительно, на протяжении всей встречи был высоким.

В том числе Сардана Авксентьева ответила на вопрос о событиях, связанных с межнациональным конфликтом в Якутске. В 2019 году после изнасилования и похищения женщины в городе начались протесты против мигрантов - преступление, как выяснилось, совершили приехавшие работать из Средней Азии. Сардана Авксентьева дала распоряжение провести проверки торговых точек и усилить борьбу с нелегальным бизнесом, пообещав показать, "кто в городе хозяин, но в рамках закона". Критика сыпалась с разных стороны - и от противников мигрантов, и от защитников в том числе, мэра обвиняли в национализме.

- Я откровенно хочу вас спросить, вы националистка? - спросил Юрий Пронько.

- Это как в стихотворении Сергея Есенина "Отчего прослыл я скандалистом…", да? Вообще говорят, что характер человека закладывается до пяти лет. И если я выросла в советском военном городке, в дружном межнациональном коллективе - о чём можно говорить? Даже если взять и посмотреть мою семью: муж моей дочери - татарин, второй зять у нас бурят. Племянница в Екатеринбурге, родственники - в Кирове, завтра я вылетаю к другой своей племяннице в Калининград. Я интернационалист до мозга костей…

- Хорошо. Но те дни помните? - спросил Пронько, говоря и о самом жестоком преступлении мигрантов, и об акциях протеста.

- Конечно. Думаю, буду помнить их всю жизнь.

Когда город, буквально встал на дыбы и до бунта, как казалось, было рукой подать, состоялась встреча представителей властей с людьми, требовавшими наказания для преступников. Идти было непросто, призналась Сардана Авксентьева:

Было страшно. Чисто по-человечески. Ты несёшь ответственность за огромный город - самый большой город в мире на вечной мерзлоте. В то же время в Якутске 345 тысяч жителей, и любой дисбаланс сказывается на каждом в подобных сообществах. И чисто по-человечески - как тому, кто отвечает за жизни людей, - мне было страшно. Но когда народ стал собираться, я поняла, что обязана туда пойти. Мне нужно было собрать волю в кулак и найти такие слова, чтобы люди успокоились и не допустили беспорядков, услышали нас и доверились. Чтобы мы смогли нормально сделать свою работу.

Уже после, добавила Сардана Авксентьева, её слова, произнесённые на встрече, интерпретировали и переиначивали. Но в тот момент главное, чего она хотела, - это успокоить людей и сделать всё, чтобы конфликт решился в рамках законодательства России. И к счастью, решение нашлось, и бунта не случилось.

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