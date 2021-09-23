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Сардана Авксентьева готова критиковать Минфин: "Я увидела нищету"
23 сентября 2021, 23:10 • 84 • Политика
В эфире "Первого русского" Сардана Авксентьева, говоря от имени "Новых людей", обещала поднять в Госдуме вопрос обеспечения социальной сферы. Она обещала критиковать Минфин в вопросах, требующих анализа. "Я увидела нищету", - отметила политик, говоря о предвыборных поездках по России.
Гостьей программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" стала бывший мэр Якутска, а ныне представитель партии "Новые люди", прошедшей пятой политической силой в Госдуму, Сардана Авксентьева. В эфире она ответила на непростые вопросы Юрия Пронько. В том числе рассказала о разных статусах, которые ей примеряли в тот или иной период работы. В том числе шла речь и об оппозиционности.
Действительно ли Сардана Авксентьева оппозиционер? Политик подчеркнула, что ей хотелось бы быть не против чего-то, а за что-то - помочь аккумулировать общие усилия для решения проблем людей. Но и соглашаться ради согласия с большинством она не планирует.
"То есть вы готовы критиковать Минфин в части бюджетной и межбюджетной политики?" - тут же поинтересовался Юрий Пронько.
"Конечно. И это то, с чем наши избиратели отправили нас в Госдуму", - заверила Сардана Авксентьева.
Каким был запрос от избирателей? Политик сослалась на увиденное и услышанное в регионах в ходе предвыборной кампании "Новых людей":
Что до критики Минфина, Сардана Авксентьева, действительно, согласна с тем, что некоторые статьи расходов следует пересмотреть:
Полная версия интервью доступна в видеоформате чуть ниже.
Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите!
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