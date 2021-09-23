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Сардана Авксентьева готова критиковать Минфин: "Я увидела нищету"

23 сентября 2021, 23:10  •  84 • Политика
В эфире "Первого русского" Сардана Авксентьева, говоря от имени "Новых людей", обещала поднять в Госдуме вопрос обеспечения социальной сферы. Она обещала критиковать Минфин в вопросах, требующих анализа. "Я увидела нищету", - отметила политик, говоря о предвыборных поездках по России.
Гостьей программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" стала бывший мэр Якутска, а ныне представитель партии "Новые люди", прошедшей пятой политической силой в Госдуму, Сардана Авксентьева. В эфире она ответила на непростые вопросы Юрия Пронько. В том числе рассказала о разных статусах, которые ей примеряли в тот или иной период работы. В том числе шла речь и об оппозиционности.
Действительно ли Сардана Авксентьева оппозиционер? Политик подчеркнула, что ей хотелось бы быть не против чего-то, а за что-то - помочь аккумулировать общие усилия для решения проблем людей. Но и соглашаться ради согласия с большинством она не планирует.
"То есть вы готовы критиковать Минфин в части бюджетной и межбюджетной политики?" - тут же поинтересовался Юрий Пронько.
"Конечно. И это то, с чем наши избиратели отправили нас в Госдуму", - заверила Сардана Авксентьева.
Каким был запрос от избирателей? Политик сослалась на увиденное и услышанное в регионах в ходе предвыборной кампании "Новых людей":
Мы много ездили по регионам. И если называть вещи своими именами, я увидела нищету городов России. Увидела, что люди недовольны состоянием здравоохранения, образования, коммунальной сферой, инфраструктурой. Да много чего на самом деле. Мы же с вами тоже ходим по земле и всё это видим. Счастье, что, может быть, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани хорошо. Ведь мы же не за то, чтобы кому-то стало хуже - мы за то, чтобы всем стало хорошо.
Что до критики Минфина, Сардана Авксентьева, действительно, согласна с тем, что некоторые статьи расходов следует пересмотреть:
Нужно проанализировать бюджет и подумать, какие расходы можно перенаправить на то, чтобы было чуть лучше в социальной сфере. Почему у нас 28% на содержание аппарата силового блока? Поймите меня правильно, мы не за то, чтобы ослабить обороноспособность. Я патриот настоящий в этом вопросе, дочь советского военного - выросла в советском военном городке в очень большом многонациональном коллективе, где все мы были одной семьёй, и с молоком матери это впитано. Но я говорю о разумности расходов и постановке первоочередных целей. И это прописано в нашей программе, которую теперь предстоит реализовать. Это главная наша задача, поскольку поддержка, полученная "Новыми людьми", - большой аванс, и его следует отработать.
Полная версия интервью доступна в видеоформате чуть ниже.
Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите!

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