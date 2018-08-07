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Сара Вагенкнехт уходит в отрыв

07 августа 2018, 05:24  •  178 • В мире
Преодолеть либеральный мейнстрим и построить социальное государство в интересах большинства
В Германии объявлено о создании нового общественно-политического движения Aufstehen («Подъём»). В российских СМИ некорректно перевели немецкое слово Aufstehen как «Восстание»; на самом деле «восстание» по-немецки звучит как Aufstand, к тому же такой перевод не соответствует цели нового движения. Его основатели не призывают к «восстанию», они подчёркивают сугубо мирный характер своего политического проекта.
Во главе «Подъема» встала популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт. Предыстория этого события сводится к тому, что германская Левая партия неудачно провела избирательную кампанию по выборам в бундестаг 2017 года. Вопреки ожиданиям, она получила всего 8,6 % голосов, хотя её лидеры рассчитывали на 10 и более процентов.
В правлении Левой началась дискуссия о причинах неудачи, обнажившая серьёзное расхождение во мнениях. Сара Вагенкнехт как сопредседатель правления видела причины в быстром скатывании руководства партии к социал-конформизму, в стремлении найти себе нишу в сложившейся расстановке политических сил. Это противоречило её бескомпромиссной позиции, уходящей корнями в программу ПДС (марксистской Партии демократического социализма, образованной в ГДР в феврале 1990 года на основе СЕПГ).
Сложно сказать, чем бы кончился конфликт в Левой партии, если бы Сара Вагенкнехт не сделала неожиданный, но вполне логичный ход: объединила вокруг себя около 40 влиятельных единомышленников, разработала программу нового движения «Подъём» и объявила, что 4 августа 2018 года движение стартовало.
«Подъём» отражает новые веяния в политической жизни Европы. По замыслу это движение должно объединить сторонников левой идеи независимо от их партийной принадлежности. Члены Левой партии, социал-демократы, зелёные, любые другие граждане регистрируются на сайте движения, не отказываясь от своих взглядов и участвуя лишь в мероприятиях, соответствующих их убеждениям.
Основатели движения решают одну из самых серьёзных проблем партийной жизни вообще – давление бюрократии на процесс принятия и исполнения решений, отсутствие живой связи с массами, неповоротливость и неумелые действия на местах. Именно этими пороками страдает Левая партия, именно от них уводит её Сара Вагенкнехт.
Идея основания нового движения появилась не случайно. «Мы нуждаемся в новой классовой политике», – пишет немецкий социолог Клаус Дюрре. «Социальное неравенство в Германии нарастает, рабочие условия ухудшаются, но от недовольства граждан имеет выгоду в первую очередь «Альтернатива для Германии» (АдГ). Большинство людей убеждены в том, что в сложившейся системе ничего нельзя изменить. Чем более бессильным чувствует себя человек, тем вероятнее его обращение к лозунгам, которые предлагают переключить борьбу за перераспределение общественного богатства между низами и верхами на тему борьбы между внутренним и внешним. То есть между мигрантами и вымышленным гомогенным немецким обществом. На самом деле нужно возвращаться к идее социализма, но при этом наполнять идею новым содержанием, а не повторять государственно-бюрократическую модель прошлого», – говорит Дюрре.
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По его мнению, сейчас главное – составить мозаику левых сил. Необходимо соработничество разных левых направлений, которые, сохраняя свою идентичность, учились был взаимодействовать друг с другом, намечать путь к переменам. «Мы нуждаемся в проектах, которые связаны с жизненной реальностью и которые точно отражают цель. Сейчас этого в Германии нет».
Какие проекты может предложить «левая мозаика»? Например, решение проблемы отрицательных социальных последствий цифровизации производства, что грозит массовой потерей рабочих мест. Нельзя оставлять без внимания и прибыли корпораций от цифровизации. «Мы должны говорить о демократии в экономике. Мы должны перераспределять общественный продукт сверху вниз, от сильных к слабым, от центра к периферии. Мы нуждаемся и в обоснованной миграционной политике. Это лишь некоторые из многих проектов левых сил».
На вопрос, будет ли «Подъём» партией и планируется ли его участие в выборах, Сара Вагенкнехт отвечает: «Мы сознательно не хотим основывать партию…. Мы хотим не разделять, а соединять…. Никому не надо будет покидать свою организацию, чтобы присоединиться к нам. В первую очередь мы обращаем внимание на тех, кто не хочет участвовать в политике, но не доверяет никаким партиям. Я была бы очень рада, если бы мы привлекли многих таких людей, а такое легче достичь не в закостенелой партийной структуре».
Программные цели «Подъема» оглашаются пока только в общем плане:
«Речь идёт о мужестве преодолеть неолиберальный мейнстрим, чтобы построить социальное государство в интересах большинства. Покончить с милитаристской политикой и гонкой вооружений. Неолиберализм топчет социальные потребности рядовых граждан и приводит к тому, что они отворачиваются от демократии. В итоге от этого имеют выгоды правые партии. АдГ начинает определять в Германии политическую повестку и заставляет других ориентироваться на себя. Мы не можем этого принять. Управляемый глобальными концернами демонтаж социального государства и всё новые войны делают политику противоестественной. Такой политике есть альтернатива, и мы хотим дать людям надежду, что политику можно изменить».
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«Подъём» рассматривает другие, близкие по духу партии как резервуар своего роста. «Мы надеемся, что многие члены СДПГ, зелёных и Левой сойдутся у нас. В СДПГ имеется множество членов, которые недовольны новым альянсом партии с ХДС/ХСС в Большой коалиции. Возможно, и у зеленых найдется немало людей, которые захотят… вступить в борьбу с могучими индустриальными лобби, вместо того чтобы выступать последним ресурсом Ангелы Меркель в борьбе за власть. Объединительное движение должно вести к тому, чтобы собрать всех, кто выступает за обновление социального государства, возвращение к политике разрядки Вилли Брандта, к ответственному, щадящему природу хозяйствованию.
4 августа начал работать сайт «Подъём», на котором открыта запись в члены движения. Через месяц по итогам кампании будут объявлены первые результаты и оглашены фамилии руководящего актива из 40 человек. По утверждению С. Вагенкнехт, у движения имеется «весьма креативная команда, которая будет обеспечивать его информационную поддержку».
Лидер движения выразила надежду, что «совсем скоро наша конференция заполнит Westfalenhalle» (Общественный центр в Дортмунде, вмещающий 16,5 тыс. зрителей).
Судя по всему, Сара Вагенкнехт и её команда учитывают организационный опыт испанской партии «Подемос», итальянского «Движения пяти звёзд», движения «Франция непокорённая», ведущих политическую работу по принципу горизонтальной координации, в соответствии с требованиями прямой демократии. В этих структурах активно используются механизмы электронной демократии наподобие платформы Loomio.
Весь этот опыт намерена взять на вооружение команда Сары Вагенкнехт. Вместе с тем политическая программа «Подъёма» выражена пока только в общих формулировках. На период становления движения этого, видимо, достаточно. Какой станет программа с приближением очередных выборов, судить рано, но если лидером движения останется Сара Вагенкнехт, новая политическая программа всколыхнёт Германию.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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