"Сапоги президенту!": Зеленский в затопленном Прикарпатье остался без обуви

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Глава государства прибыл к месту природной катастрофы неподготовленным

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 25 июня, с рабочей поездкой посетил Ивано-Франковскую область, которая сильно пострадала от наводнения. В селе Ланчин автомобильный кортеж лидера нации угодил в непролазную грязь, для преодоления которой ему понадобились сапоги. А таковых в окружении главы государства ни у кого и не оказалось.

Как сообщает издание Hromadske, пан Зеленский захотел своими глазами увидеть последствия природной стихии. Поскольку подходящей обуви для такой "прогулки" у него не было, кто-то из охраны стал кричать: "Сапоги! Сапоги! Сапоги президенту!"

Призыв услышал местный житель, который тут же снял свою обувь и передал ее через охранника Владимиру Александровичу. При этом не уточняется, как без сапог обошелся сельчанин.

Зато президент прошелся по по месту бедствия и смог оценить масштабы катастрофы. Отмечается, что он не намочил ног, сохранил в целости свою обувь и брюки.

Напомним, в результате наводнения подтоплены 285 населенных пунктов в Закарпатье. В одной Ивано-Франковщине вода затопила свыше 5 тыс жилых домов, также разрушено 125 км автодорог и 29 мостов, сообщает УНИАН. Правительство страны выделило около 700 млн гривень на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Судя по фотоотчету издания, все эти "грязные" напасти пережили, кроме самих жителей подтопленных районов, охранники и глава МВД Украины Арсен Аваков, который также умудрился в зону наводнения прибыть в кроссовках.