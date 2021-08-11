Гражданка России Софья Сапега высказалась о причастности КГБ к посадке Ryanair в Минске. По словам девушки, причастны к инциденту абсолютно другие люди.

В эфире телеканала "Беларусь 1" Сапега высказала своё мнение о том, кто может быть причастен к посадке самолёта. По словам девушки, к инциденту не причастны ни спецслужбы Белоруссии, ни КГБ, в частности.

"Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации", - сказала она, отметив, что после окончания всей этой истории ей будет необходимо время, чтобы сделать для себя определенные выводы.

Она также добавила, что из разговоров с основателем запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем она поняла, что к посадке самолёта вероятнее всего причастен "рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения".