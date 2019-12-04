Санкциями против Турции США докажут, что "крышуют" сирийских террористов - политолог

Ранее стало известно, что комитет Сената США по иностранным делам обсудит проект закона о санкциях против Турции. Поводом для этого стала антитеррористическая операция Анкары против курдских боевиков, а также закупка российских систем С-400, говорится на официальном портале комитета. Законопроект предлагает ограничить продажу Турции американского вооружения и ввести санкции против турецких госслужащих, отвечающих за поставки оружия и военную операцию Анкары в Сирии.

Американцы не первый раз угрожают президенту Турции введением санкций из-за сотрудничества с Минобороны РФ, в том числе и по системе С-400, отметил Владимир Карасёв. Причина, что Сенат США решил рассмотреть вопрос введения антитурецких санкций именно сейчас, в том, что Эрдоган не внял просьбам Трампа остановить операцию по зачистке сирийской территории от курдских боевиков, считает политолог.

"Можно не сомневаться в том, что сенат одобрит антитурецкие санкции. Тем самым ещё один законодательный орган США официально признается в том, что террористы на территории Сирии финансируются и крышуются из Вашингтона", - подчеркнул Владимир Карасёв в разговоре с ФАН.