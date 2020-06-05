Санкциями против "Северного потока - 2" США заставляют европейцев покупать газ дороже

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Вмешательство американцев в строительство газопровода будет стоить больших денег их союзникам в ЕС

США пренебрегают интересами европейских потребителей газа, мешая запуску газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

По его словам, инвесторы – крупные энергетические компании из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции – уже вложили в проект почти по €1 млрд каждая. А в будущем европейцам придется платить дополнительно еще миллиарды за углеводороды, если газопровод не будет построен, приводит РИА "Новости" слова Мюллера.

"В завершении проекта всецело заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран", – напомнили в Nord Stream 2. В США это прекрасно понимают, но придумывают все новые и новые санкции против "Северного потока – 2", чтобы помешать его строительству и эксплуатации.

Накануне стало известно о новом пакете ограничений, разработанных конгрессменами США. Они направлены против страховщиков, которые работают с судами, задействованными на проекте "Северный поток – 2". Рестрикции также могут коснуться всех компаний, связанных с прокладкой труб российского экспортного газопровода.

Сейчас Nord Stream 2 оценивает потенциальные последствия введения санкции США против "Северного потока – 2", пишет "Царьград".

"Северный поток - 2" позволит поставлять дополнительно до 55 миллиардов кубометров природного газа в год из России в Германию и далее страны Европы. США выступают против проекта, поскольку это помешает реализации на европейском рынке американского СПГ. Ранее из-за санкций США стройку покинул швейцарский трубоукладчик Allseas. Сейчас строительство заморожено, напоминает телеканал "360".

Закончить проект теоретически может российское судно "Академик Черский". Оно уже находится в немецком порту, где складированы трубы для глубоководного газопровода. Но пока о его подключении к строительству официально не объявлено.