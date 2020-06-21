Санкциями давить не получится, Россия выиграет битву за Конституцию - Суздальцев

Венецианская комиссия сделала попытку лишить Россию одной из поправок, и речь идёт о расширении возможностей Конституционного суда. В частности, о приоритете российского Основного закона над международным правом.

Так, в Венецианской комиссии заявили, что у стран, оказывается, нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ. Заявления для Царьграда прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.

"Это ничем особо не грозит. У нас и так на Западе имидж какой-то варварской страны, которая нарушает всё. Причём когда они нарушают - это считается совершенно элементарным. Ну, понимаете, эта Венецианская комиссия идёт на поводу у общей позиции Запада - обвязать Россию массой обязательств, соглашений, которые бы поставили под контроль её внутреннюю политику. В общем, надо сказать, что сами европейские страны, прежде всего те же США и Великобритания, вообще игнорируют какие-то решения и соглашения международного права. Но требуют этого от нас", - подчеркнул Суздальцев.

По его словам, если вопрос дискуссии встанет в судебном порядке, то Россия, конечно, выиграет и сошлётся на решения, которые принимают в Вашингтоне, в Лондоне, совершенно игнорируя ранее заключённые своими же странами соглашения в международном плане. Он подчеркнул, что требовать одностороннего решения от России - это в высшей степени лицемерно со стороны Запада, поэтому подобные заявления, в том числе и от Венецианской комиссии, можно просто игнорировать.

"Не в том плане, что я не люблю международное право. Честное международное право надо развивать… В конце концов, даже серьёзные тяжёлые документы, которые касаются вообще миропорядка, сохранения ситуации стабильности - они все заключены в рамках соглашений и договоров именно в международном формате. Но Россия оставляет за собой право всё-таки опираться прежде всего на собственные национальные интересы. Переводит эту дискуссию на внутриполитическое поле. Вот здесь мы сами можем решить, что нам нужно, что нам не нужно", - подчеркнул политолог.

Он уверен, что в ответ на принятие поправок в Конституцию России Запад не может ввести новые санкции, и объяснил почему - на примере закона об иногентах.

"Помните ситуацию, когда принимали очень неоднозначно принятый в нашем обществе закон об иностранных агентах? Прежде всего, это касается негосударственных объединений. Нас за него жёстко критиковали. Но когда мы говорили: друзья мои, но мы же, вот, просто переписали этот закон с аналогичного американского закона, у вас не возникает проблема? Америке можно. Америке можно, а вот России нельзя. Это, знаете, это очень вообще специфично. От нас требуют выполнения международных соглашений, от нас требуют, чтобы мы сделали приоритет международного законодательства, международного права перед национальным. Но при этом те же США активно занимаются распространением собственного законодательства на мир", - подчеркнул Суздальцев.