Санкциям вопреки: в правительстве рассказали о ходе реализации проекта самолёта МС-21

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил об активной подготовке к серийному производству ближне-среднемагистральных гражданских самолётов МС-21. Ожидается, что в 2020 году лайнер должен получить сертификат Росавиации, а в 2021-м — пройти валидацию Европейским агентством авиабезопасности (EASA). Вице-премьер сообщил, что на Иркутском авиационном заводе создаются ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14. Борисов напомнил, что проект реализуется под санкционным давлением, и не исключил введения новых американских санкций. Вместе с тем разработанный комплекс мер по замене иностранных материалов и компонентов на российские аналоги позволяет развивать отечественную промышленность и обеспечивать технологическую независимость проекта.

Специалисты Иркутского авиационного завода работают над созданием ещё двух тестовых ближне-среднемагистральных гражданских самолётов МС-21. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ предприятия.

«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведётся активная работа по подготовке серийного производства МС-21», — сказал Борисов.

По его словам, уже в следующем году самолёт МС-21-300 должен получить сертификат Росавиации, а его валидация Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) планируется на 2021 год. Вице-премьер подчеркнул, что основная задача Иркутского авиационного завода сейчас заключается в прохождении сертификации и подготовке к серийному производству самолётов.

«Успешная реализация этой программы обеспечит загрузку завода, что особенно важно в условиях существенного сокращения закупок военных самолётов по государственному оборонному заказу», — заявил Борисов.

Он отметил, что на данный момент для лётных испытаний уже построены три МС-21, четвёртое воздушное судно этого типа находится на стадии окончательной сборки. При этом ещё один самолёт используется для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Зампред правительства России также отметил, что реализация проекта МС-21 гораздо обширнее и сложнее, чем постройка самолётов прежнего поколения.

«В ходе её реализации российские предприятия вышли на новый технологический уровень, выросло поколение специалистов, способных работать в современной цифровой среде, получила развитие научно-производственная база», — заметил Борисов.

Напомним, что в январе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 10,5 млрд рублей на реализацию проекта самолёта МС-21 в ближайшие три года. Так, в 2019 году на субсидирование программы выделяется 1,58 млрд рублей, в 2020 и 2021-х года эта цифра возрастёт до 4,11 млрд и 4,81 млрд рублей соответственно.

«Проект МС-21 важен для развития гражданской авиации. В 2018 году число авиапассажиров в России увеличилось более чем на 10 млн человек. Однако в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных самолётов, которые особенно нужны на региональных маршрутах», — сказал Медведев.

Вместе с тем в правительстве рассчитывают, что самолёты проекта МС-21, который совершил первый полёт 28 мая 2017 года, станет не только надёжным, безопасным и комфортным для пассажиров, но и будет обладать высокой конкурентоспособностью на рынке.

«Сохраняются риски введения новых санкций»

В ходе прошедшего совещания вице-премьер Юрий Борисов также напомнил, что реализация проекта МС-21 проходит на фоне санкционного давления со стороны Вашингтона. Так, в сентябре 2018 года Министерство торговли США внесло в санкционный реестр ряд российских компаний, задействованных в работе над созданием МС-21. Принятие таких мер было обосновано якобы имеющим место потаканием деятельности «злонамеренных российских субъектов в киберпространстве», сотрудничеством с ВМФ или военной аэрокосмической отраслью России.

«В связи со вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО «АэроКомпозит» и АО «ОДК-Авиадвигатель», созданы серьёзные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21», — заявил он.

Борисов указал, что в рамках действия рестрикций был наложен запрет на поставку российской стороне композиционных материалов, используемых при производстве крыла самолёта МС-21, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования.

«Сохраняются риски введения новых санкций», — добавил вице-премьер.

По его словам, в сложившейся ситуации Минпромторг и корпорация «Иркут» разработали и выполняют комплекс мероприятий по замене иностранных композитов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. Ранее президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что работы по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов ведутся последние пять лет.

«Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолётов МС-21 от «санкционной» продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21», — подчеркнул Борисов.

Он добавил, что сформированный корпорацией «Иркут» портфель твёрдых заказов на пассажирские самолёты МС-21 составляет 175 единиц. Добавим, что воздушное судно нового поколения должно стать «главной новинкой» Международного авиационно-космического салона — 2019, который пройдёт в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.