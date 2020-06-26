Санкциям США дадут отпор силами всей Европы: Германия готовит ответ на угрозы "Северному потоку - 2"

Германия готовит ответные меры на случай, если США исполнят свои угрозы по поводу расширения санкций в отношении строящегося российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.

Двое немецких чиновников рассказали о том, что правительство Германии обсуждает возможность координированных действий Евросоюза в ответ на введение чиновниками США новых санкций против "Северного потока - 2". Согласно одному из документов Минэкономики ФРГ, новые американские санкции грозят затронуть огромное число немецких и европейских компаний и банков, а также госорганы, которые так или иначе связаны с проектом газопровода.

Напомним, что к настоящему моменту "Северный поток - 2" завершён на 93%. Осталось достроить лишь последний участок. Прокладка газопровода по дну Балтийского моря была временно остановлена из-за санкций США, которые напугали европейские компании. Тем не менее к месту строительства "Северного потока - 2" уже прибыло российское судно-трубоукладчик, которому никакие санкции не страшны. В компании "Газпром" ожидают, что "Северный поток - 2" будет запущен не позднее начала 2021 года, пишет Nation News.