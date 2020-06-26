Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

Санкциям США дадут отпор силами всей Европы: Германия готовит ответ на угрозы "Северному потоку - 2"

26 июня 2020, 10:00  •  68 • Политика
В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США "Северному потоку - 2". Рассматривается возможность скоординированного отпора со стороны всего Евросоюза, пишет Bloomberg.
Германия готовит ответные меры на случай, если США исполнят свои угрозы по поводу расширения санкций в отношении строящегося российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.
Двое немецких чиновников рассказали о том, что правительство Германии обсуждает возможность координированных действий Евросоюза в ответ на введение чиновниками США новых санкций против "Северного потока - 2". Согласно одному из документов Минэкономики ФРГ, новые американские санкции грозят затронуть огромное число немецких и европейских компаний и банков, а также госорганы, которые так или иначе связаны с проектом газопровода.
Напомним, что к настоящему моменту "Северный поток - 2" завершён на 93%. Осталось достроить лишь последний участок. Прокладка газопровода по дну Балтийского моря была временно остановлена из-за санкций США, которые напугали европейские компании. Тем не менее к месту строительства "Северного потока - 2" уже прибыло российское судно-трубоукладчик, которому никакие санкции не страшны. В компании "Газпром" ожидают, что "Северный поток - 2" будет запущен не позднее начала 2021 года, пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:00
"Я хотел пойти, но…": Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам
26 июня 2020, 03:00
«Мы не будем действовать под диктовку»
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.