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Санкция на сотрудничество: почему в Европе заговорили о необходимости развития диалога с Россией

25 июня 2021, 07:35  •  39 • В мире
В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия — ЕС. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот «диалог нужен и Брюсселю, и Москве». При этом глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что пока непонято, как это сочетается с новой политикой Брюсселя в отношении Москвы, основанной на отпоре, сдерживании и частичном сотрудничестве. Ранее руководство Германии, Франции и Австрии выступило за развитие диалога с Россией на высшем уровне, однако некоторые лидеры стран ЕС высказались против таких контактов. По мнению экспертов, запрос на восстановление отношений с Москвой давно наблюдается в Европе, несмотря на антироссийскую риторику. Однако о более конкретных шагах в ЕС заговорили только сейчас, поскольку после встречи президентов РФ и США Евросоюз получил «зелёный свет» для наращивания контактов с российской стороной, считают аналитики.
 
Флаги России и ЕС РИА Новости © Сергей Гунеев
 

Москва положительно оценивает инициативу проведения саммита Россия — Евросоюз, однако никакой конкретики в вопросе организации такой встречи пока нет. Об этом накануне заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент Путин неоднократно об этом говорил, этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве», — сказал Песков.

Он подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с тем Песков констатировал, что сейчас европейским странам предстоит обсудить этот вопрос между собой.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что пока трудно понять, как инициатива провести российско-европейский саммит сочетается с новой политикой Брюсселя в отношении Москвы.

«Буквально на днях ЕС утверждает новую политику в отношении Российской Федерации, сформулированную как «триединая политика» — отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно ЕС. Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то мне было бы очень интересно посмотреть, как такое гипотетическое мероприятие откроется. Сразу должен последовать «отпор», ну а потом «сдерживание». Как это всё будет сочетаться, мне пока трудно сказать», — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с главой МИД Гватемалы.

Дипломат также обратил внимание на «хронологическую связь» инициативы ЕС с саммитом президентов России и США, который состоялся в Женеве 16 июня: «Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и им немного проявить свою самостоятельность».

Инициатива Берлина

На днях газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС о более тесном взаимодействии с Россией с целью развития диалога «в свете женевской встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина».

«По словам дипломатов, канцлер Германии Ангела Меркель попросила страны Евросоюза рассмотреть возможность приглашения президента России на саммит европейских лидеров, и президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эту инициативу», — пишет издание.

По мнению журналистов Financial Times, немецкая сторона придерживается позиции, что саммит России и США служит «своеобразным образцом» возрождения отношений с Москвой.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель
  • Reuters
  • © Michele Tantussi

При этом в материале говорится, что «предложенный новый шаг навстречу Москве, скорее всего, встревожит некоторые государства — члены ЕС, такие как страны Балтии и Польшу, которые граничат с Россией и хотят занимать более жёсткую позицию в отношении Кремля».

24 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что Европейский союз должен «искать прямые контакты» с Москвой и Владимиром Путиным.

«Недостаточно того, что американский президент Джо Байден говорит с российским президентом. Я очень это приветствую, но Европейский союз тоже должен создавать форматы для переговоров, по-другому конфликты не урегулировать», — подчеркнула Меркель.

В свою очередь, представитель МИД Франции сообщил, что на очередном заседании Европейского совета страны объединения запланировали обсудить стратегию в отношении России.

«Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть установлен в качестве одной из целей и условий вместе со всеми нашими европейскими партнёрами», — заявили во французском дипломатическом ведомстве.

В поддержку наращивания контактов с Москвой выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц. На своей странице в Twitter он написал, что Австрия вместе с Германией и другими государствами будут «требовать прямого диалога между ЕС и Россией».

«Хорошо, что саммит между Байденом и Путиным состоялся, но не может быть так, чтобы мы как 27 стран ЕС оставались только свидетелями подобного диалога», — заявил Курц.

Es ist gut, dass ein Gipfel zwischen Biden & Putin stattgefunden hat, es kann aber nicht sein, dass wir als #EU27 nur Zuseher eines solchen Dialoges sind.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 24, 2021

Вместе с тем и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не намерен участвовать в саммите с Россией. Против диалога с Москвой на высшем уровне высказалась и премьер Эстонии Кая Каллас. «Лично я не думаю, что пришло время для таких саммитов на уровне лидеров», — заявила она журналистам.

При этом Москва не раз выражала готовность к восстановлению отношений с ЕС: 7 июня во время телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Владимир Путин сказал, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы интересам России и Евросоюза.

«Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — отмечали в пресс-службе Кремля.

По словам Путина, текущее состояние связей Москвы и Брюсселя нельзя считать удовлетворительным, хотя стороны и являются весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций.

В конце мая Сергей на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром также заявил, что Россия готова к диалогу с ЕС: «Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий».

«Возобладал здравый смысл»

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, итоги встречи президентов России и США имели определяющее значение, когда Германия принимала решение выступить с инициативой относительно саммита ЕС — РФ, а Франция — поддержать её в этом.

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«Без этой встречи Берлин и Париж вряд ли так смело высказались бы первыми за развитие диалога с Россией, поскольку США всегда пытались негативно влиять на Брюссель в вопросе выстраивания его отношений с Москвой», — сказал эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его словам, саммит РФ и США подал сигнал Германии и другим странам Европы, что с Россией можно продолжать строить отношения.

«После проведения российско-американского саммита Европа автоматически получила зелёный свет, некую отмашку от Вашингтона. До этого в ЕС опасались взаимодействовать с Москвой в контексте двусторонних связей», — сказал аналитик в комментарии RT.

  • Штаб-квартира ЕС
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Кроме того, в Евросоюзе уже окончательно пришли к выводу, что санкционное давление на РФ не работает, как и постоянные обвинения в её адрес, полагает Данюк.

«Учитывая, что Москва — очень важный партнёр для Европы в торгово-экономической, энергетической сферах и в области безопасности, сторонам необходим диалог и здоровая коммуникация», — отметил эксперт.

В свою очередь, Оленченко напомнил, что в странах ЕС не раз звучали заявления о том, что надо искать сбалансированный подход к отношениям с Россией, а не только заниматься агрессивными выпадами в её адрес.

«Переход к реальным делам предложил сделать Берлин. Не случайно именно он, как безусловный флагман Евросоюза, взял на себя инициативу перевести многочисленные намерения в практическую плоскость — у Германии и России давние взаимовыгодные связи. Тенденция к нормализации отношений с РФ наблюдается и в других странах Европы, несмотря на политические заявления и не всегда дружелюбную риторику некоторых государств ЕС», — констатировал аналитик.

Франция и Австрия также заинтересованы в том, чтобы «возобладал здравый смысл, а не радикализм других стран», добавил Оленченко. Он также выразил надежду на то, что предложенная Меркель инициатива будет поддержана в ЕС и реализована.

«До того, как Евросоюз начал сворачивать отношения с Россией, между странами действовало множество двусторонних комиссий, которые занимались различными вопросами. Москве и Брюсселю есть, с чего начать нормализацию контактов. Что же касается наращивания связей, они могут быть укреплены в таких сферах как энергетика, химия и металлургия. Кроме того, в условиях пандемии страны могут также координировать свои действия по ликвидации её последствий и предупредительным мерам», — заключил эксперт.

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