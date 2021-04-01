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Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"
01 апреля 2021, 20:40 • 30 • Политика
Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности. Так, в районе проведения работ по укладке трубопровода стали часто фиксировать военные корабли. В компании Nord Stream 2 AG заявили о провокации. Ситуацию прокомментировал Армен Гаспарян: "Сохраняем спокойствие".
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал тревожное заявление компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором строительства "Северного потока - 2".
Там сообщили о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению конструкций, отмечается в заявлении компании.
Напомним, ранее американские власти пытались заморозить реализацию энергетического проекта посредством санкций. Баширов в разговоре с корреспондентом Царьграда не исключил, что в настоящее время за "Северным потоком - 2" фактически ведётся прямая слежка с привлечением военных.
По его мнению, угрозы каких-либо стычек в районе строительства нет. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что это попросту было бы невыгодно ряду западных стран.
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