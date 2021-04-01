Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"

Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности. Так, в районе проведения работ по укладке трубопровода стали часто фиксировать военные корабли. В компании Nord Stream 2 AG заявили о провокации. Ситуацию прокомментировал Армен Гаспарян: "Сохраняем спокойствие".

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал тревожное заявление компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором строительства "Северного потока - 2".

Там сообщили о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению конструкций, отмечается в заявлении компании.

Напомним, ранее американские власти пытались заморозить реализацию энергетического проекта посредством санкций. Баширов в разговоре с корреспондентом Царьграда не исключил, что в настоящее время за "Северным потоком - 2" фактически ведётся прямая слежка с привлечением военных.

Идёт сбор информации в первую очередь о текущем состоянии, о ходе строительства, потому что спутники не могут зафиксировать, что именно там происходит. Поэтому очевидно, что им пришлось непосредственно подплыть к газопроводу. Является ли это провокацией? Наверное. Все понимают значимость этого проекта. Но в любом случае - шум шумом, а дело-то делается. Уже построено 95%. Уже заработала вся наземная часть, через неё уже качают газ, она загружена почти на 100%. Так что никто ничего не бросит, - подчеркнул эксперт.

По его мнению, угрозы каких-либо стычек в районе строительства нет. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что это попросту было бы невыгодно ряду западных стран.