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Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"

01 апреля 2021, 20:40  •  30 • Политика
Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности. Так, в районе проведения работ по укладке трубопровода стали часто фиксировать военные корабли. В компании Nord Stream 2 AG заявили о провокации. Ситуацию прокомментировал Армен Гаспарян: "Сохраняем спокойствие".
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал тревожное заявление компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором строительства "Северного потока - 2".
Там сообщили о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению конструкций, отмечается в заявлении компании.
Напомним, ранее американские власти пытались заморозить реализацию энергетического проекта посредством санкций. Баширов в разговоре с корреспондентом Царьграда не исключил, что в настоящее время за "Северным потоком - 2" фактически ведётся прямая слежка с привлечением военных.
Идёт сбор информации в первую очередь о текущем состоянии, о ходе строительства, потому что спутники не могут зафиксировать, что именно там происходит. Поэтому очевидно, что им пришлось непосредственно подплыть к газопроводу. Является ли это провокацией? Наверное. Все понимают значимость этого проекта. Но в любом случае - шум шумом, а дело-то делается. Уже построено 95%. Уже заработала вся наземная часть, через неё уже качают газ, она загружена почти на 100%. Так что никто ничего не бросит, - подчеркнул эксперт.
По его мнению, угрозы каких-либо стычек в районе строительства нет. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что это попросту было бы невыгодно ряду западных стран.
Эта труба не принадлежит только РФ, только Газпрому. Это собственность консорциума под названием Nord Stream 2 AG. Туда входит Газпром, но есть и другие участники, это европейские компании. И я слабо себе представляю, что какие-то вооружённые суда, которые, очевидно, будут относиться к войскам НАТО, начнут таранить или как-то захватывать имущество тех стран, которые тоже являются членами Альянса. И это в основном Германия. Ещё раз подчеркну: провокация провокацией, но надо сохранять спокойствие, - заключил политтехнолог.

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